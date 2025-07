Video hot di Mauro Icardi sul web, il calciatore accusa Wanda di revenge porn: "Pronto ad azioni legali"

Si inaspriscono i rapporti tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Proprio quando il peggio sembrava essere superato, con il ricongiugimento del calciatore con le figlie Isabela e Francesca, tra i due ex coniugi è scoppiata una nuova guerra e questa volta riguarda la sfera privata. L'ex attaccante dell'Inter ha accusato Wanda di revenge porn. La questione è delicata e riguarderebbe un video intimo con protagonista Maurito diffuso sul web proprio da Nara.

Cosa sta succedendo

Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa Adnkronos, infatti, il calciatore argentino avrebbe dato mandato ai suoi avvocati italiani - Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino - di avviare un'azione legale, che potrebbe sfociare nell'ambito penale, per " una grave condotta di revenge porn ", della quale sostiene di essere stato vittima da parte dell'ex moglie. Lo scorso marzo il tribunale di Milano ha dichiarato ufficialmente separati, ma non ancora divorziati, Wanda Nara e Mauro Icardi ma questo non ha alleggerito il clima tesissimo tra i due ex. Al centro della contesa non c'è il patrimonio, già diviso in passato, ma l'affidamento delle figlie, che ha scatenato un vero e proprio braccio di ferro tra l'imprenditrice e il calciatore.

Il video hot e la denuncia di Icardi

Ora la questione si sposa su un piano più personale e privato con la presunta diffusione di materiale pornografico. " Icardi ha appreso con sconcerto che un suo video intimo, condiviso in maniera riservata ed esclusiva con la moglie all'epoca della loro relazione coniugale, sarebbe stato diffuso online con l'obiettivo di diffamarlo ", riferisce l'agenzia di stampa. Nelle intenzioni di Wanda, sempre secondo il calciatore, ci sarebbe anche la volontà di incrinare il rapporto che Icardi ha con Eugenia Suarez, sua attuale fidanzata. L'azione diffamatoria si aggiunge alla "sottrazione indebita di minore" di cui Maurito accusa Wanda, che proprio per questo sarebbe stata denunciata dall'ex marito alla Procura di Milano lo scorso anno. "Mi trovo a subire una nuova offesa, alla quale reagirò in tutte le sedi competenti" , avrebbe dichiarato il centravanti del Galatasaray.

Per contro Wanda Nara non si è ancora espressa e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulle accuse mosse da Icardi. L'argentina si trova a Villa La Angostura, nel sud dell'Argentina, incon i cinque figli.