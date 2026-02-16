Ilary Blasi si sposa con Bastian Müller

Ilary Blasi si sposa. Di nuovo. La conduttrice televisiva ha annunciato le nozze con Bastian Müller, naturalmente sui social, naturalmente da Parigi e naturalmente il giorno di San Valentino ("My Forever Valentine"). E lo ha fatto sfoggiando una foto del ciclopico anello regalatole dal compagno durante la romantica vacanza nella capitale francese. A questo punto, manca solo un piccolo particolare: non resta che attendere il divorzio ufficiale da Francesco Totti, con l'udienza decisiva fissata a marzo di quest'anno. Secondo le cronache rosa, non è la prima volta che l'imprenditore omaggia la conduttrice di un diamante: lo aveva già fatto nel 2023 a St.Moritz, ma anche nel maggio 2025 durante una gita sul lago di Como. E ora, di nuovo, in Francia, dove già erano stati a settembre scorso. Stavolta, però, ha un sapore diverso: Ilary Blasi ha voluto mostrarlo a tutti tramite social e soprattutto ha annunciato il grande passo. Che stavolta Bastian abbia azzeccato il modello del solitario? Mentre la location, Parigi, per la coppia è ormai un grande classico. Pare sia uno dei loro luoghi d'elezione. Già negli scorsi anni Ilary Blasi e Bastian Müller avevano scelto di incontrarsi sotto la Torre Eiffel.

Era già successo a settembre 2025: in quell'occasione, la conduttrice aveva postato sui social alcune foto e video della vacanza romantica, con la scritta "Souvenirs pour toujours" e un cuoricino rosso. Sullo sfondo, la Tour Eiffel, presente anche nello scatto di questo San Valentino con cui la conduttrice ha annunciato le nozze.