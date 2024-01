Incidente aereo nel Mar dei Caraibi: l'attore Christian Oliver muore con le 2 figlie

Dramma nel mondo del cinema e della tv: l'attore tedesco naturalizzato statunitense Christian Oliver ha infatto perso la vita in un terribile incidente aereo. Con lui si trovavano anche le giovani figlie, rimaste a loro volta coinvolte. Si tratta di una tragedia che ha sconvolto non solo i parenti delle vittime, ma i fan dell'artista, conosciuto per il suo ruolo in Squadra Speciale Cobra 11.

Cosa è successo

Stando alle informazioni riportate sino ad ora, il tragico evento si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 4 gennaio. Lo schianto è avvenuto nel Mar dei Caraibi, un miglio nautico a ovest di Petit Nevis, isola delle Grenadine. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, Christian Oliver stava viaggiando a bordo di un piccolo aereo monomotore di proprietà di Robert Sachs, pilota dello stesso velivolo. Insieme all'attore si trovavano anche le figlie Madita e Annik Klepser, rispettivamente di 10 e 12 anni.

Il volo era decollato intorno alle 12.00 dall'aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm, a Bequia, ed era diretto a St. Lucia. Qualcosa, però, sarebbe andato in modo diverso. Stando alle informazioni riportate dalla Royal St. Vincent, forza di polizia delle isole Grenadine, "pochi istanti dopo il decollo, l'aereo ha avuto difficoltà ed è precipitato nell'Oceano" , si legge nel comunicato riportato da Leggo.it. "I pescatori e i sommozzatori di Paget Farm si sono recati sul luogo dell'incidente con le loro barche per prestare soccorso".

In tanti hanno partecipato alle operazioni di recupero, temendo il peggio. A raggiungere la zona, anche la Guardia Costiera locale, che ha guidato ogni operazione di salvataggio o recupero. Purtroppo non c'è stato nulla da fare né per l'attore, né per le figlie e il pilota. I quattro erano gli unici passeggeri a bordo del velivo. I corpi sono stati recuperati dalla Guardia Costiera e un ufficiale medico ha constatato e comunicato il decesso. A quanto pare le salme sono state trasferite a St. Vincent: è stato disposto un esame autoptico, una volta arrivati all'obitorio di Kingstown.

Squadra Speciale Cobra 11

Orginario della Germania, ma naturalizzato statunitense, Christian Klepser , poi conosciuto col cognome Oliver, aveva 51 anni. Il pubblico lo ricorda prevalentemente per il suo ruolo come protagonista in Squadra Speciale Cobra 11 e Speed Racer. Altri film in cui l'artista ha partecipato sono Indiana Jones e il quadrante del destino, Speed Racer (2008), Intrigo a Berlino (2006), Operazione Valchiria (2008) e Ready or Not (2009).