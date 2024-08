Incidente per il cantante napoletano Gigione: il palco cede e lui sprofonda

Ascolta ora 00:00 00:00

Poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto a Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, durante il concerto del cantante campano Gigione. L'artista è stato vittima di una brutta caduta dal palco, che ha ceduto improvvisamente sotto ai suoi piedi mentre si stava esibendo. Il cantante è poi caduto sotto all'impalcatura riportando, fortunatamente, solo alcune escoriazioni curate sul posto.

L'esibizione poi la caduta

Luigi Ciavarola, meglio conosciuto come Gigione, è uno dei cantautori napoletani più eclettici del panorama musicale campano. Sui social network è seguito da oltre 40mila fan e nel periodo estivo gira la Campania con concerti e live seguitissimi. L'ultimo spettacolo, però, è finito nel peggiore dei modi a causa dell'improvviso cedimento del palco, sul quale si stava esibendo. L'artista stava cantando il suo cavallo di battaglia "Trapanarella" quando, a seguito di un piccolo salto, le assi di legno del palco hanno ceduto facendolo sprofondare sotto al palchetto allestito appositamente per lui. Fortunatamente il volo di quasi un metro non ha prodotto serie conseguenze per Gigione. Come riportato da alcune persone presenti al concerto, il cantante è stato soccorso e medicato per alcune escoriazioni, poi è tornato a esibirsi concludendo la serata in mezzo alla gente lontano dal palco, dove ha rischiato grosso.

I video virali su TikTok

La scena è stata interamente documentata dai presenti con i cellulari e il video del brutto incidente di Gigione è diventato ben presto virale sulla piattaforma TikTok. Nelle immagini, che al momento dell'accaduto hanno generato molta apprensione tra il pubblico presente all'evento, si vede chiaramente un'asse di legno colpire violentemente la testa del cantante partenopeo mentre sprofonda sotto al palco durante la caduta. Ma alla fine tutto si è concluso con qualche graffio. Poco fa l'artista, 79 anni compiuti da poco, ha voluto rassicurare tutti sulle sue buone condizioni di salute, pubblicando un video ironico sui suoi canali social e dando appuntamento ai suoi fan al prossimo concerto: "Eccomi qua, dopo la caduta ho continuato il mio spettacolo alla grande. Vi voglio bene ". L'incidente ha però riportato alta l'attenzione sulla scarsa sicurezza negli eventi paesani.

Sembrava un effetto speciale in stile "caduta libera", si trattava invece di un vero incidente che qualcuno ora dovrà spiegare. Poteva finire in disgrazia

", ha denunciato l'inviato di Striscia la Notizia, che è stato tra i primi a condividere il video dell'incidente.