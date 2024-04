"Io ho avuto un cancro, mia moglie è indagata...". Ecco tutte le "verità" di Fedez

T-shirt e jenas per Fedez da Francesca Fagnani per la prima intervista dopo l'uragano mediatico che l'ha travolto, soprattutto dopo la separazione da Chiara Ferragni. Se sua moglie ha scelto di affidarsi a Fabio Fazio, al salotto patinato, per esporsi pubblicamente in tv, lui ha scelto uno dei programmi meno pettinati e meno buonisti al quale rilasciare la prima intervista. Anche in questo il rapper traccia il solco di separazione da sua moglie. La domanda standard all'inizio di ogni intervista di Belve è sempre la stessa: "Quale belva si sente?". La risposta di Fedez è stata immediata, sicuramente studiata: " Pesce palla, perché è una pietanza prelibata ma se la tagli male e non la sai maneggiare diventa mortale. Se lo sai trattare è buono se non sei capace un po' meno ".

Ricordando il suo passato, il rapper ha spiegato di " aver superato il limite quanto ero molto giovane e sono andato a muso duro contro la politica e mi hanno fatto capire che bisogna avere la misura per dissentire ". Ha rivendicato le sue origini in periferia di Rozzano, spiegando di venire " da un luogo in cui notoriamente esiste l'omologazione di periferia, che deve rispettare dei canoni. Non tutte le persone che vengono dalla strada sono fatte per strade nella strada. Ma c'è chi è preda e predatore nella strada, io ero preda ". Non ha preso il diploma, affermando che andare a scuola per lui " non era più sostenibile. Tentai di fare un recupero anni ma se non hai soldi... Ho smesso perché con la fidanzata dei tempi ci siamo aperti un negozio di tatuaggi con dei soldi recuperati con i primi lavori e mi sono fermato lì ".

Non ha negato di aver assunto droghe in adolescenza, è stato " un anno breve ma intenso e ho smesso perché a 18 anni ho tentato il suicidio tagliandomi le vene. Se fai uso di sostanze sintetiche che aumentano la serotonina sei più predisposto alla depressione. Nel momento in cui le cose diventano molto grandi, anche con l'aiuto dei miei genitori, si può uscire ". Le droghe assunte sono state soprattutto sintetiche, in particolare ecstasy e poca cocaina. Sul rapporto coi soldi, ha sostenuto di non voler " essere il più ricco del cimitero " e sulle affermazioni più divertenti, in questo caso non vera, sul suo conto. Ha ricordato un episodio che l'ha fatto particolarmente ridere: " Sara Tommasi ha detto che ho il pisello piccolo. Ma non è vero. Ce l'ho molto piccolo ".

Passando al tema della beneficenza, sul quale negli ultimi mesi è stato particolarmente attaccato, Fedez con molta franchezza ha spiegato quale sia la sua posizione in merito, partendo dalla pandemia e dall'iniziativa partita dalla raccolta fondi del San Raffaele. " C'è stato un ragazzo a cui è stata salvata la vita e fatto uno dei primissimi interventi di trapianto di polmoni, ma a lui cosa gliene frega perché l'ho fatto? ", ha chiesto Fedez, ammettendo di cercare comunque un ritorno di immagine anche in questo. " Non penso solo al mio ritorno di immagine ma quando una persona si mobilita non c'è un solo motivo: c'è il fatto di fare del bene e anche sentirti dire 'bravo'. Uno non esclude l'altro ", ha spiegato.

Passando a parlare di sua moglie, ha rivelato che a legarli all'inizio della loro loro relazione è stato il sesso: " Quando trovi un'alchimia a livello intimo, una connessione a livello sessuale, è tanta roba. Quella connessione lì era una cosa che raramente ho sperimentato ". Un'alchimia che evidentemente non è più bastata, come ha spiegato lui stesso, dopo i duri tre anni che hanno trascorso di recente e che hanno incrinato la loro relazione. " Per quanto tutti siano portati a vedere la copertina di questa relazione, all'interno noi abbiamo passato molti momenti difficili. La mia malattia (piange, ndr), sono stati 3 anni difficili e purtroppo non abbiamo retto ", ha spiegato. E alla domanda di Fagnani sul perché continui a chiamare Ferragni sua moglie, ha ammesso che, ormai, lo è " solo legalmente ".

Non ha negato i tradimenti in toto ma solo quello con una nota influencer, e l'ha fatto con una punta di polemica, alterandosi visibilmente: " A me fa ridere perché finché ero sposato ero gay, stavo con Louis ed era tutta una copertura. Mi mollo e mi piace la figa di punto in bianco? Una cosa spiace, per esempio adesso parte il toto-nomi: mi stupisce la leggerezza con la quale la stampa italiana tratta l'argomento. A me stupisce la leggerezza con cui si dà della sfascia-famiglie a una ragazza senza prove ". Provocatoriamente, la giornalista gli ha domandato se, in questo momento che i brand si stanno sfilando, anche lui si è sfilato in un momento così difficile, se può dire di essere stato altrettanto generoso come lo è stata lei con lui.

E la risposta di Fedez è stata brutalmente sincera: " Alzo le mani e dico che mia moglie è stata più generosa di me. Io ho avuto un cancro, mia moglie è indagata per truffa ". A quel punto, ha iniziato quasi un monologo ponendosi da solo la domanda che in tanti si sono fatti quando il matrimonio è andato in crisi. " Ha influito il caso Balocco? ", si chiede Fedez, che si risponde: " Sì, sì, sì ". Ma il rapper argomenta pure la sua risposta: " Scopro di questa cosa quando esce. Inizialmente io stesso non l'ho presa benissimo, ho una fondazione controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo. Ho sempre perso soldi. Scopri che viene gestito in questa maniera e ti chiedi come è possibile ". Quindi, prosegue nel suo ragionamento: " Poi cerchi di ricostruire, cerchi di capire. Però mi sento di dire una cosa su Chiara, vorrei difenderla in questa vicenda. La cosa estenuante era che il fatto che io mi sia preso la merda per una cosa che non ho fatto io è giusto. La cosa che mi ha fatto star male è che tu ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu e per rispondere questa cosa devi aspettare che un'altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Ma mi sarei difeso da subito ".

Il riferimento è alle persone che la supportano negli affari. Fedez non fa mai il nome di una persona specifica ma nel corso dell'intervista ha dichiarato che " più volte tentato di farle aprire gli occhi sulle persone che ha di fianco ". Quindi, il rapper prosegue nel suo ragionamento cercando in qualche modo di "scolpevolizzare" sua moglie o, comunque, di alleggerirne la posizione: " Tutti cercano la cattiva fede e io sono sicuro non ci sia. A me spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che se ci sono non sono solo sue ". In più occasioni ha ribadito questo passaggio di una responsabilità da non addossare completamente su Ferragni e, infatti, la stessa procura ha indagato un'altra persona del team di Ferragni.

A proposito dei bambini, e delle foto pubblicate di spalle, invece, Fedez spiega che " non ci sono diffide, ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare i bambini. Da due mesi pieni non pubblico quasi mai i miei figli ma cose diverse. Gli unici post sono per gli auguri di compleanno. Parlo per me, non sono parte preponderante del mio Instagram. In passato tanto perché c'era un clima sereno e ciò che raccontavamo era un viaggio bello, che oggi ha preso una direzione diversa. Quando si affronta una rottura di questo tipo è facile che persone che dovrebbero essere molto mature... Lo faccio per tutelare i miei figli da me stesso. Nel momento in cui c'è un'attenzione così morbosa non posso permettermi che se pubblico una cosa senza significato possa essere interpretato male ".

Sarà per sempre la mamma dei miei figli e la donna più importante della mia vita Non preoccuparsi di questo e che il clima possa distendersi per il bene dei miei figli

E quindi, commuovendosi in chiusura di intervista e parlando di Ferragni, ammette: "".