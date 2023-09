Orietta Berti, il libro della Meloni, l'aneddoto svelato: cosa c'è dietro questa foto

Giorgia Meloni come Orietta Berti? Un paragone che sembra assurdo ma, in realtà, tra le due esiste un filo di connessione ed è stato lo stesso premier a raccontarlo. Tutti hanno visto e commentato la foto del presidente del Consiglio divertita in compagnia di Rishi Sunak, primo ministro del Regno Unito, mentre i due sembravano divertirsi molto guardando lo smartphone di Meloni. Su quello scatto sono stati creati meme e si sono fatte tante ipotesi ma è stato il presidente del Consiglio a spiegare cosa ci fosse dietro, raccontandolo nel libro-intervista del direttore Alessandro Sallusti "La versione di Giorgia", edito da Rizzoli.

Nel libro si legge che tutto nasce allo scorso vertice Nato di Vilnius dello scorso luglio. " Andrea (Giambruno, il compagno della premier ndr) mi ha preso in giro dicendomi: sembri Orietta Berti ", dice Meloni nel libro. Durante quello scambio di battute tra il presidente del Consiglio e il suo compagno era presente anche Sunak che, incuriosito, ha chiesto ci fosse la persona citata: " 'Who's Orietta Berti?'. Così ho preso lo smartphone e gli ho fatto vedere la sua foto… ", ha detto il presidente del Consiglio italiano, svelando che dietro i dialoghi importanti sulla politica europea e mondiale e sulle strategie da adottare per garantire la sicurezza del pianeta, in queste occasioni si trova anche il modo per alleggerire un po' il clima.