"Io volo alto". La stoccata di Ambra a Morgan (in attesa del Tapiro)

X Factor, accuse, tapiri e attapirati: Striscia la notizia non molla l'osso. Visto l'andamento delle ultime consegne effettuate da Valerio Staffelli (neanche fosse Babbo Natale), per Ambra Angiolini si prospetta l'arrivo di un premio altrettanto speciale quanto quello ricevuto da Fedez (a lui è toccato il tapiro ragno) negli scorsi giorni. Già, perché la ragnatela di accuse - detti e non detti, minacce (forse) mai minacciate e filmati mai filmati contro Morgan (Fedez sostiene esistano, Sky lo ha smentito) - si infittisce e l'inviato di Antonio Ricci è deciso a mettere a segno l'ennesimo colpo. Il tapiro per Ambra sembra essere pronto per la consegna, ma intanto la giudice di X Factor si toglie sassolini dalle scarpe sui social network.

Mentre Morgan si concentra sulla musica (almeno per il momento), Ambra dedica attenzioni speciali ai suoi follower di Instagram, rispondendo ai commenti anche quelli più pungenti. E siccome lasciar correre non sembra essere una sua dote, ha deciso di replicare anche a chi l'ha accusata di avere fatto qualche "dispettuccio" di troppo a Morgan nel corso del programma. " Ti ho sempre ammirata per la tua forza, ho letto il tuo libro e mi sono riconosciuta, mi piaci come attrice", ha scritto un'utente sotto a uno dei post Instagram dell'attrice, puntando poi il dito contro di lei: "Ma non mi è piaciuto il tuo comportamento a X Factor, i tuoi dispettucci gratuiti a Morgan. Non lo voglio difendere, dico solo che dovevi volare alto e votare secondo giustizia e non per vendetta, hai dimostrato di essere immatura, peccato ". Apriti cielo. "La presunzione di pensare a cosa ho scelto e perché la lascio a te. Io volo alto, appunto. Un abbraccio", ha replicato Ambra Angiolini. Cordiale sì, ma pure stizzita.

Ora, c'è da capire. Volerà alto sopra i pregiudizi del pubblico (e della follower) o due spanne sopra Morgan? Il dubbio c'è visto che dietro alla "cacciata" di Marco Castoldi da X Factor sembra (pare, forse, si dice) ci sia proprio lei. O quanto meno Striscia la notizia sta cercando di scoprirlo. Dietro al "vaffa" (di Morgan ad Ambra) udito nel fuorionda di Sky sembra esserci qualcosa di più, a giudicare da quanto detto da Fedez a Valerio Staffelli negli scorsi giorni. In sua difesa Morgan ha chiesto pubblicamente il permesso di poter mostrare la chat tra lui e la giudice per svelare, che non l'ha minacciata lontano dalle telecamere. A quanto pare a Striscia la notizia toccherà il compito di fare luce sulla una vicenda, che ha assunto i toni del "giallo" ma è ormai circoscritta a pochi personaggi. Ci sarà un tapiro natalizio per Ambra? Staffelli facci sapere.