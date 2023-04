Isolato: ecco dove siederà Harry durante l’incoronazione di Re Carlo III

Niente da fare: nemmeno il 6 maggio sarà l'occasione giusta per riconciliare il principe Harry con il padre, Re Carlo III, che sarà ufficialmente incoronato all'Abbazia di Westminster. Le voci ormai praticamente ufficiali che arrivano dall'Inghilterra dimostrano la frattura interna anche sui posti a sedere durante la cerimonia: Harry non sarà accanto alla famiglia Reale ma relegato soltanto in decima fila come fosse un aristocratico qualunque.

La rivelazione dell'ex maggiordomo

A dare questa indiscrezione in esclusiva che sta facendo già discutere molto il gossip d'oltre Manica è stato l'ex servitore della Royal Family ed ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell. Al quotidiano GbNews ha infatti dichiarato che " sarà seduto dieci file più indietro. Non vedrà nemmeno suo fratello o suo padre in quel momento" . Alcune fonti reali avrebbero fatto sapere che, in realtà, a decidere per la sistemazione dei posti sarebbe stata la consorte di Carlo, Camilla, visto che con il padre nel recente passato c'erano stati timidi segnali di riappacificazione come abbiamo scritto sul Giornale.it.

La frattura interna

È probabile, poi, che abbia influito anche il potere decisionale di William che avrebbe dichiarato allo staff reale di non sedersi vicino a lui durante l'incoronazione. Insomma, Harry risulta sempre più isolato, tant'é che non avrebbe intenzione di partecipare al pranzo dopo la cerimonia dell'incoronazione e rientrare negli Stati Uniti per festeggiare il compleanno di suo figlio. " Sarà dentro e fuori in un lampo ", ha sottolineato Burrell, aggiungendo che la sua presenza è soltanto per " mostrare la faccia. Viene per mettere piede nella porta. Viene perché suo padre vuole che sia lì".

Una cugina per "alleato"