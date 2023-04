“Colloquio con Carlo, gelo con William”. Harry prepara il ritorno a Londra

Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni Buckingham Palace ha annunciato che il principe Harry sarà all’incoronazione del padre, ma senza Meghan e i figli. Tutto risolto? Neanche per idea. Dopo aver concentrato l’attenzione sui possibili motivi dell’assenza della duchessa (che ufficialmente rimarrà a Montecito per badare ad Archie e a Lilibet Diana), i tabloid hanno spostato l’attenzione sull’accoglienza, per nulla calorosa, che il principe William avrebbero preparato al fratello. A sorpresa, però, sarebbe stato proprio Carlo III a compiere il primo passo per ristabilire la pace tra Windsor e Sussex.

La freddezza dei Windsor

“Harry e Meghan saranno trattati con freddezza da molti parenti. Molti nella famiglia non vogliono avere più nulla a che fare con loro. Se devono vederli all’incoronazione e sia, ma non vogliono socializzare con loro. Se devono vederli all’incoronazione e sia, ma non vogliono socializzare con loro” , disse un insider al Daily Mail lo scorso marzo, ipotizzando che entrambi i duchi di Sussex potessero tornare dalla California per assistere alla cerimonia del 6 maggio 2023. Così non sarà, come sappiamo: solo Harry parteciperà al rito che si terrà a Westminstery Abbey il prossimo 6 maggio. Una decisione presa dopo mesi di trattative, definite “un ping pong transatlantico” , tra il duca e Buckingham Palace. Il concetto espresso dalla fonte, però, rimarrebbe invariato. In un articolo del Daily Mail, datato 13 aprile 2023, un altro insider ha assicurato: “[La royal family] non ha alcun interesse a parlare con il duca, eccezion fatta per i saluti”. Sul tabloid possiamo leggere: “…Harry ha capito che l’incoronazione è il giorno più importante della vita di suo padre e ha sentito che era giusto essere presente, nonostante gli attacchi alla famiglia”. Per il principe la cerimonia potrebbe rivelarsi un momento davvero “imbarazzante”. Eppure il gelo che i suoi parenti potrebbero riservargli non sarebbe nulla in confronto al muro di indifferenza e astio che il principe William avrebbe intenzione di opporgli.

“Non voglio sedermi vicino a lui”

Il principe William si sentirebbe “tradito” dal fratello, non gli avrebbe perdonato né le rivelazioni sul loro rapporto contenute nel memoir (che nessuno sa quanto siano attendibili), né le interviste in cui Harry e Meghan hanno infangato la Corona. Per questo motivo l’erede al trono non avrebbe alcuna intenzione di rivolgere la parola al duca quando lo rivedrà a Londra. A proposito di questa faida un altro insider ha dichiarato al Telegraph che la “frattura” tra i fratelli sarebbe così profonda da rendere quasi impossibile anche soltanto l’ipotesi di una riconciliazione. Addirittura pare che il principe di Galles abbia detto allo staff reale: “Non fatemi sedere vicino a [Harry]” durante l’incoronazione.

Tuttavia il duca di Sussex non vorrebbe affatto ritrovarsi catapultato nelle ultime file, lontano dai membri senior della royal family, messo in un angolo neanche fosse in castigo. Secondo il Daily Mail prima di accettare l’invito a Westminster Abbey Harry (e, sembra, anche Meghan in un primo momento) avrebbe voluto sapere dove si trovasse il suo posto, chi si sarebbe seduto “davanti” e “dietro” a lui. Stando al racconto di una fonte, questo particolare sarebbe stato motivo di preoccupazione per il duca il quale, forse, non vuole essere tagliato fuori dal palco mediatico rappresentato dall’incoronazione.

Del resto se Harry non si facesse vedere proprio a Westminster, il prossimo 6 maggio, il suo nome comincerebbe a sbiadire. È questo l’evento ufficiale che gli garantisce di avere ancora un legame con la Corona, in quanto figlio del re. È la sua presenza in quel momento a essere “spendibile” sul mercato dell’immagine, cioè a garantirgli fama e soldi. Sono i titoli e i privilegi di nascita il lasciapassare per Buckingham Palace e, di riflesso, per il mondo intero, l’unico modo per non diventare un signor Harry qualunque.

Il colloquio con Carlo III

Carlo III sarebbe “felice” di rivedere il figlio, dice il Sun, ma questo non significa che abbia smaltito la “rabbia” per il suo comportamento. Nonostante le divergenze, però, Sua Maestà avrebbe concesso al secondogenito un colloquio telefonico “franco” , puntualizza ancora il tabloid Sun, in vista dell’incoronazione. “[Harry] vuole supportare suo padre” , ha detto una fonte, benché tale presunto sostegno risulti piuttosto discutibile ora, dopo la pubblicazione di “Spare”. I giornali ipotizzano che il principe possa essersi pentito di aver lanciato strali contro la monarchia. Le interpretazioni sono tutte valide, anche perché non conosciamo la vera ragione della telefonata: nessuno può dire con certezza se sia un tentativo di riconciliazione, oppure un’ulteriore trattativa riguardante il ritorno di Harry.

“Egocentrico e indulgente con se stesso”

Gli esperti reali hanno un’opinione precisa sulla presenza di Harry all’incoronazione e sul colloquio con il Re. Christopher Andersen ha affermato: “La mia idea è che Harry verrà trattato alla stregua di un paria e che lui ne sia consapevole…probabilmente sarà doloroso e incredibilmente frustrante per [lui]. Ho l’impressione che persino al principe Andrea sarà concesso un trattamento migliore e mostrato più rispetto…Questo [dimostra] quanto profonda sia l’ostilità verso i Sussex nei circoli reali”. Il duca sarà “snobbato”, sentenzia l'esperto.

Anche Russell Myers ritiene che i tempi non sarebbero maturi per la tanto attesa pace tra Harry e la famiglia: “[Carlo] vuole che [il duca] ci sia, è ancora suo figlio, lui vuole bene a entrambi i suoi figli, ma non sono sicuro che [l’incoronazione] rappresenti la possibilità di una riconciliazione”. Tom Bower è ancora più netto: “È troppo tardi per una riconciliazione. Non si può tornare indietro. Harry è un uomo debole, poco intelligente che senza dubbio ama la sua vita in California ed è così accecato da non aver capito il danno che ha fatto…Non vede quanto dolore ha creato, perché è così egocentrico, così indulgente con se stesso”.