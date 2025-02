"Ispiratore e magnifico". Coppola e il mondo del cinema piangono Gene Hackman

Ascolta ora 00:00 00:00

Con la morte di Gene Hackman il cinema ha perso uno dei suoi più grandi protagonisti. Il celebre attore, 95 anni, è stato trovato senza vita assieme alla moglie Betsy Arakawa e al cane nella loro casa di Santa Fe, in New Mexico. Una scomparsa a pochi giorni dalla Notte degli Oscar, dove aveva trionfato due volte, sia come miglior attore protagonista che come miglior attore non protagonista: nel 1972 per “Il braccio violento della legge” e nel 1993 per “Gli spietati”. E il mondo della settima arte in queste ore sta rendendo omaggio al gigante di Hollywood con omaggi e pensieri sui social network.

Uno dei messaggi più calorosi è stato quello di Francis Ford Coppola, che ha collaborato con Hackman nel film cult “La conversazione” del 1974 insieme a Robert Duvall, Frederic Forrest, John Cazale, Harrison Ford. "Gene Hackman, un grande artista, fonte di ispirazione e magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità” le sue parole sui social: "Piango la sua perdita e celebro la sua esistenza e il suo contributo".

Su X il regista Edgar Wright ha ricordato Hackman come “il più grande di tutti”, mentre l’attore George Takei ha scritto: "Abbiamo perso uno dei veri giganti dello schermo. Gene Hackman poteva interpretare chiunque, e si poteva percepire un'intera vita dietro di lui. Poteva essere chiunque e nessuno, una presenza imponente o un uomo qualunque. Ecco quanto era potente come attore. Ci mancherà, ma il suo lavoro vivrà per sempre".

Tra i vari omaggi è diventato virale quello del presentatore Piers Morgan, che ha ricordato così l’attore di San Bernardino: "Gene Hackman è stato uno dei più grandi attori di sempre e brillante in tutto ciò che ha fatto, da ‘French Connection’ e ‘Unforgiven’ a ‘Mississippi Burning’, ‘The Conversation’ e ‘Superman’. Abbiamo perso un gigante del grande schermo". Anche il cinema italiano e i suoi rappresentanti stanno celebrando la carriera di Hackman.

Queste le parole della sottosegretaria alla Cultura: "Ci lascia un attore dallo straordinario talento, che ha dato vita a personaggi memorabili. Un interprete dalla lunga e fortunata carriera, costellata di prestigiosi riconoscimenti internazionali e illustri collaborazioni con i più grandi del cinema. Addio a Gene Hackman".