Gene Hackman trovato morto insieme alla moglie e al cane nella sua casa

È un giorno triste per il cinema mondiale. L'attore Gene Hackman (95 anni) è stato trovato morto insieme alla moglie, la pianista Betsy Arakawa, e al loro cane. I corpi sono stati rinvenuti nella loro casa di Santa Fe nel New Mexico. La polizia della contea di Santa Fe ha fatto la scoperto ieri pomeriggio, 26 febbraio. Al momento non sono state rese note le cause del decesso non si sospetta di alcun atto criminale.

Mito del cinema

Se n'è andato uno dei attori più famosi di tutti i tempi. Due volte vincitore di premi Oscar, tre Golden Globe e il premio Cecil B. DeMille, conferitogli nel 2003, memorabili sono le sue interpretazioni nel "Il braccio violento della legge", "Bonnie e Clyde" e "I Tenenbaum". Originario della California, il suo vero nome era Eugene Hackman.

Era nato il 1° gennaio del 1930. I suoi genitori girarono a lungo gli Stati Uniti prima di stabilirsi nella città di Danville nell'Illinois. A 16 anni, dopo che il padre abbandonò la famiglia, Hackman si arruolò nei Marines e prestò servizio per quattro anni e mezzo in Cina, Giappone e Hawaii, prima di conseguire una laurea in giornalismo e produzione televisiva presso l'Università dell'Illinois.

La carriera d'attore

Ma il suo grande amore per la recitazione prese il sopravvento e a 27 anni si iscrisse al Pasadena Playhouse in California, dove incontrò il diciannovenne Dustin Hoffman. Insieme a Robert Duvall formarono un gruppo molto affiatato cercando di sfondare nel monto dello spettacolo. Nel 1964, a 34 anni, Hackman ottenne il suo grande successo a Broadway in "Any Wednesday", che gli valse una scena da star in "Lilith" (1964) al fianco di Warren Beatty.

Quando Beatty stava selezionando il cast per il film del 1967 "Bonnie e Clyde", scelse Hackman per interpretare il fratello maggiore. Ha ottenuto una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista, una delle cinque nomination ottenute nel corso della sua carriera. Nel 1972 vinse l'Oscar come miglior attore per "Il braccio violento della legge", un film che consolidò il suo status di protagonista. Questo thriller poliziesco vanta una delle migliori scene di inseguimento in auto di tutti i tempi, con acrobazie da brivido attraverso 26 isolati di Brooklyn.

Le altre pellicole e l'addio allo schermo

Dopo "Il braccio violento della legge", Hackman ha recitato in "Frankenstein Junior" (1974), "Night Moves" (1975), "Bite the Bullet" (1975), "Superman" (1978) e persino in "Gli spietati" (1992) di Clint Eastwood, che gli è valso l'Oscar come miglior attore non protagonista. È stato protagonista di film di successo interpretando un reverendo ribelle in "L'avventura del Poseidon" (1972), un allenatore di basket del liceo sfortunato in "Hoosiers" (1986), un furtivo avvocato tributarista in "Il socio" (1993) e un padre eccentrico in "I Tenenbaum" (2001).

Quando Michael Caine nel 2003 gli conferì il premio Cecil B. DeMille, lo presentò come: "uno dei più grandi attori" che conoscesse. Dopo più di 101 film Hackman ha recitato per l'ultima volta nel 2004 in "Welcome to Mooseport", ritirandosi dallo schermo e trasferendosi nel New Mexico.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato in realtà uno stress test a cui mi sono sottoposto a New York. Il medico mi ha detto che il mio cuore non era nelle condizioni adatte per sottoporlo a stress

La decisione di lasciare il mondo dello spettacolo la raccontò proprio lui in un'intervista ad Empire: "".