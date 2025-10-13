Iva Zanicchi cade dopo il concerto a Noci (Bari). Attesa a New York per l'evento targato Rai Italia

Piccolo spavento per Iva Zanicchi, protagonista di un incidente al termine del concerto tenuto venerdì 10 ottobre a Noci, in provincia di Bari. L’artista emiliana, 83 anni, è caduta mentre cercava di salutare i fan dopo l’esibizione. Le immagini del momento sono state diffuse sui social da Radiobari e mostrano la cantante inciampare e cadere a terra tra lo stupore del pubblico.

La caduta dopo il concerto

Secondo quanto riportato dal sito Biccy, l’episodio è avvenuto alla fine dello show, durante il consueto momento di saluti e ringraziamenti. Zanicchi aveva appena terminato di parlare con il pubblico, emozionata per l’accoglienza ricevuta:

“I o vi ringrazio tanto per essere qui, sono molto felice di essere tornata. Noci è proprio un paese straordinario. Mi sono sentita veramente a casa qui a Noci e ringrazio i nocesi per il calore con cui mi hanno accolta. Vi porterò con me a New York, dove mi esibirò domani ”. Pochi istanti dopo, cercando di avvicinarsi al pubblico, l'artista è inciampata ed è caduta rovinosamente. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei presenti e degli agenti della sicurezza.

Immediato l’intervento della polizia

A prestare subito soccorso sono stati i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Polizia Locale, presenti nei pressi del palco. Fortunatamente, Zanicchi si è rialzata pochi istanti dopo. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma sembra che non abbia riportato conseguenze gravi. La speranza, condivisa da fan e addetti ai lavori, è che si sia trattato solo di un lieve spavento.

Da Noci a New York

Nonostante l’accaduto, Iva Zanicchi non ha rinunciato al suo viaggio verso gli Stati Uniti, dove era attesa come ospite d’onore e giurata al Festival della Canzone Italiana di New York – NY Canta 2025. L’evento, organizzato con la media partnership di Rai Italia, Rai Radio2 e RaiPlay, è stato registrato domenica 12 ottobre e andrà in onda tra novembre e dicembre su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

A far parte della giuria, insieme a Zanicchi, anche Roby Facchinetti, Gaetano Curreri, Renato Tanchis (Warner Music Italia) e Marino Bartoletti (presidente di giuria).

Tra gli ospiti figuranoLara Sansone, Vladimir Randazzo, Alessandro Rea e Giuseppe Di Menza. A condurre la serata è stata. Questa edizione di New York Canta è stata dedicata alla memoria di