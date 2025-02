Ora Gesù è donna ed è nera. Polemiche per il nuovo Jesus Christ Superstar

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è dubbio che per Cynthia Erivo questo sia un periodo d'oro. Dopo aver calcato i red carpet di mezzo mondo insieme ad Ariana Grande per la promozione del film campione d'incassi Wicked, ora l'attrice e cantante londinese è stata scelta per un ruolo decisamente importante: quello di Gesù. Candidata agli Oscar 2025 come miglior attrice per la sua interpretazione di Elphaba, Cynthia Erivo è stata scelta come protagonista della nuova messa in scena di Jesus Christ Superstar, noto musical degli anni Settanta scritto da Tim Rice su musica di Andrew Lloyd Webber, diventato poi anche un film. La caratteristica che ha cooperato a rendere Jesus Christ Superstar una pietra miliare della storia del musical è stata anche la scelta di raccontare gli ultimi giorni della vita di Gesù dal punto di vista dell'apostolo che lo avrebbe poi tradito, Giuda Iscariota.

Come riporta ABC News, è di queste ore la notizia che sarà l'attrice di Wicked a interpretare il personaggio di Gesù nella rappresentazione che avrà luogo dal 1 al 3 agosto 2025 all'Hollywood Bowl. Non ci sono ulteriori dettagli né sul cast né sulla messa in scena dello spettacolo, che di certo farà parlare di sé soprattutto per aver scelto di far interpretare il ruolo di Cristo a una donna nera. E non è un caso che la prima notizia sia proprio quella inerente la presenza della Erivo: da una parte per sfruttare il successo dell'attrice e di Wicked, soprattutto in prossimità della cerimonia degli Oscar (che verranno consegnati il prossimo 2 marzo), dall'altra per far parlare di sé. Non è certo un segreto che questa scelta artistica sia volontariamente provocatoria, di modo da attirare l'attenzione su uno spettacolo talmente famoso da non aver bisogno di queste strategie.

Per Cynthia Erivo, che ha commentato la notizia scrivendo "sono un po' impegnata quest'estate", non si tratta del primo approccio a Jesus Christ Superstar. Nel 2020, infatti, aveva partecipato alla registrazione del disco Jesus Christ Superstar: She is Risen, un album tutto al femminile dove l'interprete di Elphaba prestava la sua voce al personaggio di Maria Maddalena. Sotto al post ufficiale che annuncia l'entrata di Cynthia Erivo nel cast, sono già cominciati ad arrivare i commenti di chi non vede in questa scelta nient'altro che una mossa di marketing volta ad accontentare i paladini del politicamente corretto. "È ridicolo" scrive qualcuno, mentre un altro utente è più grafico nell'ammette che la notizia "lo fa vomitare". C'è anche chi cita dei passi della Bibbia e chi si limita a un "Signore, ti prego perdonali", parafrasando le parole dette da Cristo in croce.

Il problema principale, secondo molti, non è tanto la strizzata d'occhio al politicamente corretto, quanto un volere volontariamente prendersi gioco del cattolicesimo e del cristianesimo, mancando di rispetto ai fedeli e alla religione, come se si facesse uno spettacolo in cui Maometto è donna.