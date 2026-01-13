Julio Iglesias accusato di molestie e violenze da due ex dipendenti: i racconti choc

Violenze fisiche e psicologiche, abusi, insulti e umiliazioni. Sono queste le accuse che due ex dipendenti di Julio Iglesias - una domestica e una fisioterapista - hanno mosso contro il cantante spagnolo. L'inchiesta, condotta in esclusiva dal sito ElDiario in collaborazione con Univision Noticias, ha portato alla luce episodi di violenze e abusi sessuali che si sarebbero consumati nel 2021 nelle case vacanza di Iglesias a Punta Cana, Repubblica Dominicana, e a Lyford Cay alle Bahamas.

Le accuse choc

Le due donne sarebbero state " costrette ad avere rapporti sessuali con Iglesias con penetrazioni, schiaffi e abusi fisici e verbali ". La collaboratrice domestica e la collega fisioterapista affermano che " oltre ai palpeggiamenti sono state sottoposte a insulti e umiliazioni durante la giornata lavorativa, in un ambiente di costante controllo e molestie" . La più giovane delle due ex dipendenti ha raccontato che il cantante, 82 anni, l'avrebbe "convocata più volte nella sua stanza dopo il lavoro. Lì la penetrava analmente e vaginalmente con le dita senza il suo consenso ". La donna, che all'epoca dei fatti aveva 22 anni, avrebbe dichiarato: " Mi usava quasi ogni notte. Mi sentivo un oggetto, una schiava". Gli abusi si sarebbero quasi sempre consumati alla presenza di un altro dipendente dell'artista spagnolo, un superiore della collaboratrice domestica.

Le case degli "orrori"

Delle molestie sarebbero state a conoscenza anche altri ex dipendenti che, contattati dai giornalisti di ElDiario, avrebbero confermato i racconti delle due donne che - a seguito della denuncia - si sono rivolte a un'organizzazione internazionale per i diritti umani per una consulenza legale. Al momento nessuna denuncia è stata sporta contro Julio Iglesias, ma i racconti choc delle due donne promettono di aprire un vero e proprio caso. Le due ex dipendenti hanno descritto un ambiente di lavoro malsano, " un luogo in cui Iglesias normalizzava i maltrattamenti". "Quella casa dovrebbe essere chiamata la casa degli orrori perché è un incubo, un posto orribile", avrebbe dichiarato la collaboratrice domestica che accusa Iglesias.

L'inchiesta lunga tre anni

Per tre anni ElDiario.es e Univision News hanno condotto l'inchiesta che ha portato alla scoperta dei presunti abusi di Julio Iglesias. Quindici ex dipendenti del cantante spagnolo, tra cui personale domestico e altri professionisti che hanno lavorato per Iglesias tra la fine degli anni '90 e il 2023 nelle sue case vacanza, sono stati ascoltati e quasi tutti hanno parlato di " condizioni di isolamento delle donne, conflitti sul posto di lavoro e un clima di tensione creato dal temperamento volubile di Iglesias ".

coerenti e stabili, corroborate da numerose prove documentali, come fotografie, registri delle chiamate, messaggi WhatsApp, visti, referti medici e altri documenti

Le accusatrici di Iglesias avrebbero fornito testimonianze "".