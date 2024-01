Niente social per la moglie Bianca Censori: nuova bufera per Kanye West

Ascolta ora: "Niente social per la moglie Bianca Censori: nuova bufera per Kanye West"

Continuano ad esserci voci relative alla relazione, per alcuni considerata tossica, fra il rapper Kanye West e la moglie Bianca Censori. Dopo il clamore suscitato da alcune foto postate su Instagram da Ye, in cui la consorte compariva semi-nuda e in stato di sottomissione, si torna a parlare della coppia a seguito della diffusione relativa una decisione presa dal cantante. A Bianca Censori sarebbe infatti stato precluso l'uso del social network.

Niente social per Bianca Censori

Sono stati gli amici e i conoscenti della coppia a dare l'allarme. Stando a quanto raccontato da chi è vicino a West e Censori, il rapper starebbe vietando i social alla moglie. Da mesi, almeno secondo quanto riferiscono i quotidiani stranieri, gli amici starebbero denunciando la situazione, dicendosi molto preoccupati. " Bianca ha sempre avuto i social media ed è sempre stata attiva su di essi, fino a quando non ha sposato Kanye" , hanno osservato alcuni conoscenti della donna, come riportato da Leggo.it.

West avrebbe una spiegazione per questo divieto. La Censori non potrebbe accedere ai social perché il suo animo sensibile non sopporterebbe le frasi malevole che gli hater scriverono su di lei. Si tratterebbe, dunque, di una forma di protezione. Gli amici della donna, però, non credono a questa versione.

Manie di controllo

In tanti puntano il dito contro Kanye West, accusandolo di stare manipolando la moglie. "L'ha convinta che, dal momento che ora è una star, deve rimanere fuori dai social ed è inquietante per coloro che la conoscono perché sembra un'altra forma di controllo. È inquietante, e isolandola dal mondo la sta costringendo a isolarsi sempre di più" , ha dichiarato una fonte vicina alla coppia al Dailymail.

Insomma, cresce sempre di più la convinzione che il rapper stia affettivamente manipolando e controllando la consorte. Secondo questa versione, Bianca Censori si troverebbe ormai intrappolata - in mondo consensuale o meno - in questo matrimonio. Sempre stando alle fonti, West avrebbe addirittura stilato una lista di regole che la moglie dovrebbe rispettare. Bianca Censori sarebbe costretta a cibarsi di particolari alimenti, e ad allenarsi quando lo richiede il marito.