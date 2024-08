Kate andrà a Balmoral: il viaggio più lungo dall’annuncio della malattia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un’altra buona notizia sulla salute di Kate Middleton: nel mese di agosto 2024 la principessa e la sua famiglia si recheranno a Balmoral per trascorrere le vacanze con il resto della royal family. Si tratta del viaggio più lungo intrapreso da Kate dopo l’annuncio della diagnosi di cancro: dettaglio che fa ben sperare sulla sua ripresa. Inoltre i principi di Galles starebbero riorganizzando la loro vita privata attraverso delle decisioni inconsuete per la corte britannica, in modo da consentire ai tre figli, George, Charlotte e Louis, una vita più normale e tranquilla possibile.

Vacanze a Balmoral

Dal 2011 William e Kate hanno sempre trascorso parte delle loro vacanze estive a Balmoral, ventimila ettari nelle Highlands scozzesi, rispettando una delle tradizioni più importanti per la royal family (Balmoral fu acquistato e divenne residenza estiva della famiglia reale, nel 1848, per volontà della regina Vittoria, che nel 1853 diede ordine di demolirne l’antico nucleo principale e costruire un nuovo palazzo).

Quest’anno i media avevano messo in dubbio la presenza dei principi, dopo la diagnosi di tumore di Kate, ritenendo con ogni probabilità che i futuri sovrani avrebbero preferito dividersi tra l’Adelaide Cottage (Windsor) e Anmer Hall (Norfolk), come hanno fatto finora. Invece, come ha annunciato il Mail On Sunday, la principessa sarebbe pronta a partire.

Non conosciamo ancora la data esatta dell’arrivo nella residenza privata in Scozia, ma il fatto che Kate sarebbe decisa a rispettare la tradizione anche quest’anno è incoraggiante e rassicurante. La buona notizia che stavamo aspettando e che ci fa sperare nella completa guarigione della principessa. Anche perché Balmoral, situata nell’Aberdeenshire, dista più di 800 chilometri dal Castello di Windsor. Di conseguenza questo, se tutto va come previsto, sarà il viaggio più lungo intrapreso da Kate dall’annuncio della malattia, lo scorso 22 marzo.

Kate rinuncia a tate e camerieri

La principessa del Galles avrebbe preso anche un’altra decisione importante, che infrange la tradizione: rinunciare a chef, camerieri e tate a tempo pieno per garantire ai principi George, Charlotte e Louis un’infanzia normale, il più vicina possibile a quella dei loro coetanei. Una scelta che sarebbe stata impensabile fino a non molti anni fa.

Una fonte ha dichiarato in proposito al Daily Mail: “Penso che le persone sarebbero sorprese vedendo quanto le cose sono ordinarie a casa” di William e Kate. I principi, infatti, vorrebbero crescere i loro figli da soli, dedicare loro del tempo, essere presenti cercando il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro. Per esempio due anni fa la coppia non ha voluto che la tata dei bambini, Maria Teresa Turrion Borrallo, si trasferisse con loro da Kensington Palace a Windsor. I piccoli principi non riceverebbero alcun “trattamento di favore” , ha specificato ancora l’insider: “Aiutano ad apparecchiare e sparecchiare la tavola…e…a mettere in ordine”.

La principessa “è molto, molto naturale. Tiene la famiglia con i piedi per terra. La casa è un rifugio sicuro. Nel tentativo di continuare a far funzionare le cose nel modo più regolare possibile, ha voluto assolutamente che tutto andasse avanti normalmente per i bambini” . L’insider ha concluso: “Ci si aspetta ancora che i bambini facciano piccoli lavoretti domestici e diano il loro contributo in casa”.

Anche la decisione dei principi in merito alla famiglia e all’educazione dei bambini fa pensare che Kate si senta meglio, che sia più forte e le cure stiano funzionando, dandole speranza per un futuro in cui lasarà un lontano ricordo.