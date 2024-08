Kate e William genitori "normali"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tengono in ordine la propria stanza, aiutano a sparecchiare, sistemano i loro giochi e ripongono i libri dopo averli persino letti. Cose «normali», da gente «normale» con i piedi ben piantati a terra. Sarà che a terra sono schiacciati da una corona sulla testa... Secondo il Daily Mail si tratta di scene di vita quotidiana a Windsor. I figli dei principi di Galles, George, Charlotte e Louis osserverebbero infatti abitudini molto poco reali per espresso volere di mamma Kate e papà William che avrebbero anche rinunciato a baby sitter e maggiordomi per dedicarsi personalmente alla crescita dei pargoli e per poter ricreare, in casa, un'atmosfera rassicurante e famigliare: più «cuccia» e meno palazzo. Un'impostazione decisamente diversa rispetto a quella per cui hanno sempre optato Re Carlo e i Windsor in generale. Quindi, ancora una volta, è merito di Kate (che tra l'altro ieri ha sciolto le riserve sulle vacanze: andrà a Balmoral. E questo è un ottimo segno per le sue condizioni di salute). La futura regina ha stabilito che al momento del rientro dei figli da scuola, in casa non ci sia più personale di servizio. Quindi, di fatto, Kate si avvale di colf a ore... È vero che «sperimentare» l'adattamento, giocare agli «spartani», impersonare gli «umili» è più semplice quando non si è umili per niente. Però oggi ci sono sempre meno genitori disposti alla fatica di «educare», perché l'educazione passa anche e soprattutto dalla negazione e dalla sottrazione.

Ma negare e sottrarre e spiegare è più sfinente rispetto a cedere e concedere. Oggi ci si arrende davanti alla prima richiesta rifiutata da un figlio, a quelle loro facce «scomode» come jeans nuovi. Kate non si arrende. Malgrado, peraltro, abbia più fronti aperti...