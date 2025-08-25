Kate Middleton diventa bionda: ecco cosa c'è da sapere sul nuovo look

I riflettori del Regno Unito tornano su Kate Middleton. Il motivo è presto detto: un cambio di look che assomiglia a una vera e propria rivoluzione. La principessa di Galles, con il marito William e i figli George, Charlotte e Louis, è a Balmoral, in Scozia, per la fine delle vacanze, e nel percorso dal castello alla parrocchia è stata fotografata con un nuovo, sorprendete, look. A stupire tutti sono i suoi nuovi capelli biondi.

I tabloid britannici non hanno fatto altro che parlare dei nuovi capelli biondi di Kate Middleton a Balmoral, nelle ultime 24 ore. La voglia di sorprendere e rinnovare la sua immagine è sempre più forte per la principessa che ha appena chiuso l’anno più orribile della sua vita. Le foto scattate alla principessa a bordo della Range Rover guidata dal marito, l'erede al trono William, con dietro i tre figli, George, Charlotte e Louis, hanno già fatto il giro del web ma i tabloid britannici si concentrano sull'aspetto estetico e sottolineano la luminosità data al volto di una Kate definita "raggiante" grazie alla nuova scelta cromatica più chiara rispetto ai capelli castani. La foto è stata scattata durante le ultime vacanze. Come da tradizione i Galles trascorrono l’ultima parte delle vacanze in Scozia, ospiti di re Carlo. Le scuole riapriranno tra il primo e il due settembre e per quelle date la famiglia sarà già tornata a casa, all’Adelaide Cottage di Windsor. Kate e William trascorrono a Balmoral una settimana e ne approfittano per passare un po’ di tempo con il sovrano.

I giornali britannici, ovviamente, non danno spiegazioni del nuovo look.

I fotografi hanno ripreso William, al volante di una Range Rover, Kate seduta al suo fianco, e i tre figli dietro, il 12enne George, Charlotte di 10 anni, e Louis, 7, lungo il tragitto dalla residenza reale di Balmoral alla chiesa di Crathie Kirk, nella contea di Aberdeen, dove si è svolta la funzione religiosa, a cui hanno partecipato anche re Carlo e la regina Camilla, oltre ad Anna e Edoardo, la sorella e il fratello minori del sovrano, con alcuni dei loro familiari.