Kim Kardashian in lacrime, la confessione choc: "Ho avuto un aneurisma"

Una rivelazione sconcertante quella di Kim Kardashian, che ha letteralmente sconvolto i propri fan quando ha condiviso una delicata questione relativa al suo stato di salute. In un momento di forte emotività, scoppiando in lacrime, la socialite statunitense ha dichiarato di aver avuto un aneurisma. La notizia è stata riportata da tutta la stampa oltreoceano.

Nel corso dell'anteprima della settima stagione di The Kardashians, programma incentrato sulla sua vita, la 45enne si è emozionata molto nel prendere visione una particolare clip. Nel filmato in questione si vede la donna sottoporsi a una risonanza magnetica, cosa ha subito generato un certo allarme. Sempre nel video si viene poi a conoscere l'esito dell'esame strumentale: è stato riscontrato un piccolo aneurisma. Un vero e proprio choc, tanto da lasciare Kourtney Kardashian, la sorella maggiore di Kim, senza parole.

A quanto pare, stando a ciò che ha rivelato Kim Kardashian, la ragione del suo problema di salute risiederebbe nello stress. Sarebbe stato il forte stato di agitazione a causare l'aneurisma. A testimonianza di ciò altri video mostrati ai fan. Video in cui la 45enne, madre di quattro figli, piange spesso. In lacrime, la 45enne ha spiegato di aver sofferto molto a causa del divorzio da Kanye "Ye" West, padre dei suoi bambini. "Sono felice che sia finita" , ha dichiarato. "Il mio ex sarà sempre presente nella mia vita. Abbiamo quattro figli insieme" . Indubbio, però, che la separazione fra i due non sia stata facile.

La donna ha documentato con cura il duro periodo del divorzio, e tutto è mostrato nel suo reality

"Non ho più avuto la psoriasi da quando ho divorziato, e ha appena iniziato a ripresentarsi"

show. Ha inoltre parlato dei problemi alla pelle, insorti sempre a causa dello stress., ha aggiunto.