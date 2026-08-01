La spiaggia, il tumore, i David di Donatello: la storia tra Bianca Balti e Alessandro Cutrera

Il destino può cambiare il corso dell’esistenza di ognuno in un attimo. Un incontro, uno sguardo e la vita prende un’altra piega. Lo sa bene Bianca Balti che nel 2024 su una spiaggia di Los Angeles ha incontrato Alessandro Cutrera, l’uomo che da due anni è al suo fianco. Quell’incontro è coinciso anche con la scoperta della malattia e la lunga battaglia contro il cancro, ma la top model e il pilota automobilistico hanno saputo affrontare la tempesta mano nella mano, rafforzando il loro legame.

L’incontro in spiaggia

Luglio 2024. Bianca Balti è il nuovo volto delle campagne pubblicitarie di Notino e Sisley. Durante una passeggiata sulla spiaggia di Santa Monica incontra Alessandro Cutrera, pilota automobilistico del Ferrari Challenge. Tra loro il feeling è immediato e le occasioni per rivedersi non mancano, ma la top model sceglie di non accelerare i tempi. “Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per un anno non sarei stata con nessuno. Quindi, per dimostrare di essere forte anche in questa cosa, non l’ho baciato”, racconterà Bianca a Le Iene anni dopo.

La diagnosi di cancro

Settembre 2024. Sui social network Bianca Balti annuncia di essersi sottoposta a un intervento per un tumore ovarico al terzo stadio. Al suo fianco ci sono le amiche e la famiglia ma c’è anche Alessandro, che rimane al suo fianco nonostante la loro frequentazione sia solo all’inizio. E’ grazie anche al suo sostegno che la top model riesce ad affrontare il duro percorso di cure. “Lui mi ha corteggiata molto. Quando mi sono ammalata, lui era lì. Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo”, dichiarerà Bianca in un’intervista.

La prima foto insieme

Ottobre 2024. Bianca ha da poco cominciato la chemioterapia e, dopo un lungo periodo di assenza dai social, pubblica alcuni scatti privati. Tra le foto compare anche quella di un bacio con il fidanzato Alessandro. Si tratta della prima foto della coppia che ufficializza l’unione e le parole che la top model scrive su Instagram spiegano bene quanto la relazione la stia aiutando ad affrontare la malattia: “L’amore guarisce, la vita è bella”.

Al Festival di Sanremo

Febbraio 2025. A dodici anni di distanza dal suo debutto all’Ariston, Bianca torna a co-condurre il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. Per il conduttore toscano la top model è un esempio di resilienza per il coraggio dimostrato nell’affrontare il cancro e sul palco della kermesse canora Bianca si mostra con la testa rasata e non nasconde le cicatrici dell’intervento. In platea, a sostenerla da lontano, c’è anche Alessandro che ha scelto di rimanere al suo fianco per tutta la durata del Festival.

La fuga romantica

Giugno 2025. Per Bianca è un momento particolarmente felice: ha terminato le chemio e il tumore è in remissione. Per festeggiare la top model torna in Italia e si concede un weekend romantico insieme ad Alessandro in Versilia. L’occasione giusta per celebrare anche il primo anno d’amore con il pilota automobilistico.

La Fondazione

Il 2 aprile 2026 Bianca annuncia la nascita della fondazione Mind Your Cancer ETS, un progetto nato per offrire supporto psicologico, promuovere la qualità della vita e aiutare i pazienti oncologici e i caregiver. A Milano, in occasione della firma dei documenti, Bianca ha al suo fianco Alessandro, il primo a sostenerla nella sua scelta di fare qualcosa di concreto per i malati di tumore e le loro famiglie.

Il primo red carpet

Maggio 2026. Bianca è co-conduttrice al fianco di Flavio Insinna dei David di Donatello. Prima della serata trasmessa in diretta dalla Rai, la top model e il compagno Alessandro si presentano mano nella mano sul tappeto rosso della 71esima edizione dei premi assegnati dall’Accademia del Cinema Italiano. Si tratta del loro primo red carpet ufficiale.

Il post per l’anniversario

Luglio 2026. Due anni dopo il primo incontro sulla spiaggia - dopo aver attraversato insieme la malattia, le cure, il ritorno alla normalità e i traguardi professionali, senza mai smettere di sostenersi a vicenda - Bianca ha affidato ai social una lunga dedica al compagno Alessandro: “Due anni fa, il tuo compleanno mi ha dato un pretesto per infrangere la promessa che mi ero fatta di non stare con un uomo per un intero anno... e tu eri così degno di tradire quel patto. Grazie a Dio per il tuo compleanno. Grazie a Dio per il giorno in cui sei nato. Siamo insieme da allora. Un desiderio per anni più facili davanti a noi. Ti amo”.