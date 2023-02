Dopo l'albero di Milano, l'Estetista Cinica si prende pure Sanremo

Il rosa c'è ma questa volta non sono le palle dell'albero di Natale in centro a Milano a colorare l'Ariston. Dopo la sponsorizzazione milanese (con tanto di polemica), l'Estetista Cinica si prende anche il festival di Sanremo entrando nella rosa degli sponsor della kermesse canora insieme a Plenitude, Costa Crociere, Suzuki e Dyson. Così dopo i social network e la rete, Cristina Fogazzi approda anche in televisione.

L'annuncio su Instagram

" Veralab sarà skincare partner di Sanremo ", aveva annunciato a inizio gennaio l'Estetista Cinica attraverso i suoi canali social, anticipando che il brand di cosmetica sarebbe stato presente con uno spot pubblicitario su Rai1, un pop-up store e un trenino rosa shocking in giro per le vie di Sanremo. Un esordio con il botto e soprattutto un bell'investimento per l'imprenditrice bresciana, che ha creato un impero sui prodotti estetici, che ha un giro d'affari da 62 milioni di fatturato.

Chi è l'Estetista Cinica, Cristina Fogazzi

Cristina Fogazzi ci ha messo dieci anni per diventare un nome riconosciuto al livello nazionale nel mondo del beauty. E da un piccolo centro estetico (Bella Vera) aperto a Milano nel 2009 è passata a un'azienda con oltre sessanta dipendenti, 140 punti vendita in tutta Italia e un fatturato da capogiro. Un successo raggiunto grazie alla rete e ai social network, dove i consensi sono aumentati nel tempo e i clienti si sono fidelizzati anche grazie al cinismo della Fogazzi, diventata la sua cifra distintiva: " Niente trattamenti o prodotti miracolosi ". E le sue clienti - le "fagiane" come le ha ribattezzate lei - l'hanno seguita con entusiasmo. Poi il lockdown ha fatto il resto.

Il boom durante la pandemia