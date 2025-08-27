L'annuncio inaspettato di Gianni Morandi: "Mi prendo una pausa"

L'annuncio è arrivato senza preavviso, spiazzando fan e follower: Gianni Morandi, da sempre tra i cantautori più presenti e attivi sul web, ha deciso di interrompere la sua attività sui social network per un periodo di pausa. La musica non c'entra. L'artista ha deciso di prendere le distanze dal mondo virtuale per concentrarsi su nuovi progetti, ma soprattutto sulla vita reale e ha scelto di salutare i suoi seguaci con un breve video.

Gli ultimi contenuti sui social

Gianni Morandi si trova in vacanza a Milano Marittima. Nei giorni scorsi ha condiviso anche una foto in compagnia di un amico speciale, Arrigo Sacchi, e sempre sui social ha salutato Pippo Baudo nel giorno della sua scomparsa. Il cantante è da sempre molto attivo sul web ma negli ultimi tempi ha diradato la sua presenza su Instagram e Facebook e questo non è sfuggito ai suoi fan. L'ultimo video condiviso sulla sua pagina e anche nelle storie è la conferma che qualcosa è cambiato.

L'annuncio di "addio"

Con un breve video Morandi ha comunicato la sua volontà di volersi prendere una pausa dai suoi canali: " Ciao a tutti, volevo dirvi che voglio prendermi una pausa dai social: Instagram, Facebook. Quindi ci vedremo tra un po' di tempo". . L'artista non ha fornito alcuna motivazione alla sua scelta e nella didascalia del video-reel ha semplicemente scherzato: "Il telefono non ce la fa più a starmi dietro. A presto" . Non è la prima volta che Gianni si allontana dai social. Era già accaduto nel 2023 quando, terminato un evento a Mantova, aveva scelto di riposarsi lontano da tutto e tutti e aveva messo in stand-by i suoi canali.

L'abbraccio virtuale dei fan

I fan hanno accolto con positività il suo momentaneo addio ai social, augurandosi che il suo ritorno sul web coincida con qualche buona notizia dal punto di vista professionale.

Ciao Gianni, fai bene speriamo di rivederti con delle novità",

"Ciao Gianni, che mancherai lo sai, a prestissimo magari con qualche bella novità e un disco".

ha scritto una donna sotto al post di Morandi, mentre un altro fan ha commentato: