"Mi mancherà moltissimo". Lutto per Gianni Morandi, ecco a chi ha detto addio

Grande lutto per Gianni Morandi, che ieri ha dovuto dire addio a Luigi Zannoni, suo storico collaboratore. Manager e grande amico del cantante, Luigi Zannoni è stato una figura di spicco nel mondo della musica italiana. La sua è una lunga carriera svolta dietro le quinte, e il suo lavoro ha accompagnato passo dopo passo il celebre artista italiano, ma non solo.

Il suo rapporto lavorativo con Gianni Morandi è durato per oltre quarant'anni, e in tutto questo tempo si è ovviamente creata una salda e profonda amicizia. Da quanto viene detto di lui, Zannoni non amava per nulla i riflettori, e preferiva le dinamiche del backstage. Lì offriva tutto il suo supporto, non solo di tipo tecnico, ma anche e soprattutto umano. Morandi gli era molto legato. Con gli anni, oltre ad essere il manager del cantante, Zannoni era diventato anche amministratore unico e socio al 5% della Mormora Music, etichetta discografica fondata dallo stesso Morandi (detentore del 95%).

" Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni, ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive ", è quanto si legge nel post, su fondo nero, pubblicato da Gianni Morandi. "Tutto l'ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore. Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me" , continua il messaggio.

Un forte dolore per Morandi, che si è visto privare di un grande amico, oltre che di un importante collaboratore.

A ricordare Luigi Zannoni anche altri cantanti italiani, come Gigi D'Alessio, Nek, Biagio Antonacci, Rovazzi, Rudy Zerbi, Elena Sofia Ricci, Andrea Roncato. Tutti artisti che non hanno mancato di rivolgere un pensiero a questo fondamentale personaggio che ha accompagnati Morandi nella sua lunga e brillante carriera.