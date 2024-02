"Lascia fluire il passato...". Il significato nascosto dietro la foto (sexy) di Belen Rodriguez

Sappiamo fin troppo bene quanto sia tormentata e a volte anche molto complicata la vita privata di Belen Rodriguez. Lontana dalle scene e dalla vita pubblica, la ex showgirl di Mediaset sta cercando di ricostruire se stessa e di tornare a una certa normalità, sia professionale che di coppia. Scottata, di nuovo da Stefano de Martino, e provata dopo che ha rivelato in diretta tv su Rai Uno di essere stata ripetutamente tradita dall’ex ballerino di Amici, per Belen Rodriguez è giunto il tempo di stare lontano dalla tv e di pensare alla famiglia e al figlio. Per lei c’era stato un momento in cui tutto pareva filare per verso giusto quando si era legata – sentimentalmente – a Elio Lorenzoni. L’imprenditore bresciano avrebbe persino chiesto la mano della showgirl in un viaggio alle Maldive ma di lui, sui profili social della Rodriguez, si sono perse le tracce da tempo. La luna di miele e già finita, anche se nessuno dei due ha voluto confermare o smentire il pettegolezzo ma è proprio Belen che, con alcuni post sui social, sta stuzzicando l’attenzione dei fan.

Ed è proprio sul suo profilo Intagram che Belen lancia dei messaggi – subliminali – per gli amanti del pettegolezzo. Dopo le foto del suo viaggio in Scozia in cui è apparsa da sola e senza la presenza di Elio, c’è un’altra foto che sta creando molto rumore nelle ultime ore. In versione sexy, la Rodriguez si mostra immersa nell’acqua del mare di Genova, come si nota dalla geocalizzazione del post, e accompagna la foto con una frase enigmatica ma di cui non è difficile cogliere il senso. "Lascia fluire il passato. Lascia fluire il presente, oggi e ora" . Come sempre, il post ha totalizzato tanti apprezzamenti da parte dei fan e in molti hanno colto il senso nascosto della foto che è stata pubblicata un giorno fa.

Pare che sia un’altra mirata frecciatina che la showgirl abbia voluto indirizzato al suo – oramai – conclamato ex, come se volesse far capire a tutti come Belen ha tutte le intenzioni di dimenticare il passato e pensare solo al presente. Al passato, ovviamente, non fa solo riferimento alla storia con Elio ma anche a tutto quello che è accaduto nel corso dell’anno appena trascorso. Come se volesse purificarsi, Belen fa comprendere ai sui fan e ai suoi ex che lei è una donna forte e che ha tutte le intenzioni di scrivere un nuovo capitolo della sua vita.