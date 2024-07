"Leggo cose...". Fedez torna a parlare dall'ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Fedez torna a parlare dal Policlinico di Milano, dove si trova ricoverato dalla serata di mercoledì a causa di un'emorragia interna, l'ennesima, da quando due anni fa è stato operato per un tumore al pancreas. Stavolta, a differenza di quanto accaduto lo scorso settembre, il sanguinamento non è stato massivo e i medici si sono accorti per tempo, riuscendo a intervenire nel punto in cui la sutura ha ceduto. Da ieri si rincorrono ricostruzioni diverse sulle cause di questi frequenti problemi per il rapper e non sono pochi quelli che li imputano a una condotta sregolata, soprattutto per una persona con le sue fragilità di salute. Ma è stato lo stesso Fedez a voler fare chiarezza, registrando un video dalla camera d'ospedale, con ancora la flebo al braccio.

" Faccio il video per chiarire il mio stato di salute. Leggo articoli totalmente basati su niente, parlano di mio abuso di alcol o droghe e non è assolutamente cosi ", ha spiegato Fedez, smentendo quindi qualunque illazione in merito al suo stato di salute. " Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi, e nel punto dove è stato ricucito sono fragile rispetto a ulcere e emorragie ", ha proseguito. La patologia che ha colpito il cantante, un tumore neuroendocrino del pancreas, ha richiesto un intervento chirurgico particolarmente complesso, che inevitabilmente sta avendo delle conseguenze sulla salute del cantante, indipendenti dalla sua condotta.

" Rispetto all'altra emorragia, questa volta è stato un sanguinamento minore. È un periodo non facile sotto tanti punti di vista. Spero che oggi mi dimettano ", ha detto ancora il rapper, che vorrebbe trascorrere il weekend a casa o, comunque, lontano dalla camera d'ospedale, godendosi il weekend. Il 2024 non è un anno semplice per il rapper, che sta affrontando la separazione da Chiara Ferragni, con la quale i rapporti non pare siano idilliaci, anche alla luce delle frecciatine velate che lo stesso ieri lanciato dalle sue storie, prima di cancellarle.

Il rapper sta cercando di ripartire dal suo lavoro e per questa estate pare abbia in programma diversi eventi come dj, tra i quali uno anche proprio questo weekend, anche se alla luce del ricovero e dell'intervento i medici devono valutare se sia opportuno che vi prenda parte o se debba affrontare un periodo di assoluto riposo.