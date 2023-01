"Ecco chi è l'amante di Liam Hemsworth". La teoria sull'ex di Miley Cirus

Per giorni non si è parlato d'altro che delle revenge song pubblicate a nemmeno 24 ore di distanza da Shakira, estremamente esplicita nel riferirsi all'ormai ex compagno Gerard Piqué, e dalla più velata Miley Cyrus che ha rilasciato Flowers proprio nel giorno del compleanno dell'ex marito Liam Hemsworth. Dettaglio che non è passato inosservato sui social, come d'altronde è risultato evidente a tutti che la canzone ricalca, ribaltandone il significato, il successo del 2012 di Bruno Mars When I was your man, brano che, secondo i fan più attenti, Liam avrebbe dedicato in passato a Miley. "Adesso i fiori posso comprarmeli da sola. Posso parlare con me stessa per ore, dire cose che non capiresti, e prendermi per mano da sola quando vado a ballare", recita la popstar in uno slancio di empowering femminile, quando Bruno Mars invece diceva: "Spero che lui ti compri dei fiori, spero che lui ti tenga la mano, ti dedichi tutto il suo tempo quando ne ha la possibilità, ti porti ad ogni festa perchè mi ricordo quanto amavi ballare".

Il popolo di TikTok, però, non si è limitato ad apprezzare la frecciatina di Miley all'attore, a cui è stata legata, tra vari tira e molla, per quasi 10 anni (fino alla separazione nel 2019). Moltissimi utenti, infatti, si sono lanciati in strampalate dietrologie secondo le quali la cantante avrebbe nascosto nel videoclip di Flowers alcuni indizi, volutamente velati, che vorrebbero suggerire ai fan non solo che all'origine del divorzio ci sarebbe un tradimento, ma che l'amante in questione sarebbe l'attrice Jennifer Lawrence. Una teoria che, nonostante poggi su basi molto deboli, ha attirato l'attenzione di migliaia di utenti, portando l'argomento in tendenza su TikTok. L'indizio più concreto sarebbe, secondo le decine di video che spiegano l'intrigo, la somiglianza tra il vestito dorato di Miley Cyrus all'inizio del video (un Yves Saint Laurent vintage del 1991) e quello indossato tra Jennifer Lawrence alla première di Hunger Games nel lontano 2012. Momento di cui è stato opportunatamente ripescato il video dove l'attrice è immortalata sul red carpet proprio abbracciata a Liam, che ha recitato al suo fianco nella celebre trilogia di film.

A questo elemento si aggiungerebbe la somiglianza di alcune inquadrature del videoclip a quelle di una vecchia pubblicità interpretata da Jennifer dove, come fa Miley, si tuffa in acqua e si rilassa poi a bordo piscina. E ad avvalorare la tesi si aggiungerebbero i gossip sulla breve relazione che i due attori avrebbero avuto durante una delle varie rotture tra Liam e Miley. Nel 2013, infatti, Jennifer Lawrence aveva confermato non solo di aver baciato l'attore sul set di Hunger Games (a telecamere spente), ma anche di aver avuto con lui una frequentazione, diventata ora sospetta agli occhi degli utenti più maliziosi, che sostengono si trattasse più probabilmente di un tradimento.

C'è poi chi si spinge a livelli ancora più estremi, sostenendo senza alcun fondamento che la casa dove il videoclip è stato girato sarebbe la stessa dove Hemsworth ha messo la corna alla popstar con ben 14 donne diverse, o che Miley si riferisse anche all'attuale fidanzata di Liam, anche lei recentemente fotografata in oro sul red carpet in compagnia dell'attore. E se molti sembrano credere davvero alla teoria del tradimento (non è chiaro perché Miley Cyrus debba sforzarsi così tanto per denunciare le presunte corna...), tanti altri utenti scatenano la loro ironia nei commenti: “Avete visto che Miley nel video respira? Credo che sia un chiaro riferimento a Jennifer Lawrence, che è stata vista in più occasioni farlo”, scrive in spagnolo una ragazza. “Jennifer Lawrence è l’unica a essersi tuffata in una piscina...", scrive un altro utente.

In ogni caso la vicenda, che vanta milioni di visualizzazioni su TikTok, rimane per ora una teoria campata del tutto per aria. Miley Cyrus, infatti, non ha minimamente commentato il gossip di cui sicuramente le sarà arrivata voce. Inoltre la cantante non ha mai parlato di tradimenti. Anzi. Nel 2019, dopo la rottura definitiva, aveva dichiarato: "Posso ammettere molte cose, ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio è finito a causa di un tradimento. Io e Liam siamo stati insieme per un decennio. L'ho già detto in passato e rimane vero, amo Liam e lo amerò sempre".