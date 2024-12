L'incontro a Losanna, le nozze, i figli, l'addio burrascoso: la storia d'amore tra Andrea Agnelli e Emma Winter

La vita privata degli Agnelli ha sempre destato molta curiosità e tra le coppie più chiacchierate della famiglia torinese c'è sicuramente quella formata da Andrea Agnelli e Emma Winter. La coppia ha vissuto il proprio amore davanti agli obiettivi dei fotografi dall'inizio della relazione, nel 2004, fino alla burrascosa separazione avvenuta nel 2015.

L'incontro a Losanna

È il 2004. Andrea Agnelli è responsabile dell'area marketing, sponsor e comunicazione della Philip Morris International e si trova a Losanna. Qui incontra Emma Winter, anche lei dipendente della multinazionale del tabacco, e tra il rampollo di casa Agnelli e la manager inglese nasce subito un bel feeling. Nello stesso periodo Andrea Agnelli divenuta consigliere d'amministrazione della Fiat e decide di rientrare in Italia per portare avanti gli affari di famiglia. In Italia si trasferisce anche Emma, che nel frattempo è diventata la sua fidanzata e i due appaiono insieme, felici e sorridenti, ai primi eventi pubblici.

La nascita della prima figlia

L'amore tra Andrea Agnelli e Emma Winter brucia le tappe e prima della fine del 2004 la 29enne inglese scopre di essere in attesa di un figlio. Mentre Agnelli assume nuove responsabilità strategiche all'interno del gruppo Fiat, il 24 maggio 2005 a Torino viene alla luce Baya, la primogenita della coppia. L'arrivo della bambina fa maturare una decisione importante alla coppia di neogenitori: le nozze.

Le nozze a Villar Perosa

Il 27 agosto del 2005 Andrea Agnelli e Emma Winter si sposano nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Villar Perosa. La sposa indossa un abito lungo di Prada, mentre Andrea Agnelli un tight classico. All'altare il rampollo viene accompagnato dalla madre Allegra Caracciolo e da Luca Cordero di Montezemolo. Il ricevimento si svolge a Villa Agnelli alla presenza di circa duecento inviatati tra i quali spiccano Lapo Elkan, Eva Herzigova, Lavinia Borromeo Elkann e Avery Howe.

La presidenza della Juventus

Mentre Emma si concentra sulla famiglia, Andrea Agnelli assume la presidenza della Juventus. E' il 19 maggio 2010 e Andrea viene eletto presidente della società bianconera. Negli anni la moglie Emma si fa vedere spesso in tribuna al fianco del marito per sostenere la squadra e i suoi tweet polemici fanno molto discutere. A settembre la coppia è protagonista a Venezia, durante la Mostra del cinema, in occasione del party Lancia.

La nascita del secondo figlio

L'amore per la Juve va di pari passo con l'amore per la famiglia così Agnelli e la moglie decidono di allargare ulteriormente la famiglia. All'inizio del 2011 gli Agnelli annunciano la seconda gravidanza della Winter, che si mostra con il pancione durante l'ultima gara di campionato della Juventus. Il 16 dicembre dello stesso anno in una clinica di Torino viene alla luce Giacomo.

Le voci di crisi

All'inizio del 2012 la stampa rosa parla di una presunta crisi coniugale tra Andrea Agnelli e Emma Winter. La coppia non smentisce le indiscrezioni ma si presenta più unita che mai alla cena di gala di Rupert Murdoch, che si svolge a Milano il 12 giugno 2012 e davanti ai paparazzi la coppia appare serena, scacciando via le voci di crisi. Nell'estate del 2013 Andrea Agnelli e Emma vengono paparazzati insieme a bordo dello yacht di famiglia, in Corsica senza i figli, durante un weekend romantico confermando che l'unione è solida.

I guai giudiziari e la polemica

Nel 2014 Andrea Agnelli finisce al centro di una intricata vicenda giudiziaria per l'inchiesta sulla gestione dei biglietti. La Juve non naviga in buone acque, Conte ha lasciato la panchina e alcuni giocatori sembrano essere a un passo dall'addio. Travolto dalle critiche Agnelli vive un momento difficile e la moglie lo difende a spada tratta sui social. " Voi pensate che AA se ne stia sul divano a girarsi i pollici invece di fare il suo fottuto meglio per risolvere un problema che qualcun altro ha creato", scrive su Twitter Emma Winter alimentando la polemica.

La separazione

Settembre 2015. Emma Winter pubblica un post di auguri nel giorno del decimo anniversario di nozze con Andrea Agnelli. Nei giorni successivi, però, esplode lo scandalo. Il presidente della Juventus viene fotografato in teneri atteggiamenti con Deniz Akalin, ex modella di origine turca e moglie di Francesco Calvo, direttore commerciale e responsabile marketing della società bianconera. Le foto risalgono a maggio ma fanno scoppiare un vero e proprio caso. Ferita, Emma Winter si trasferisce con i due figli nella residenza di Londra ma è solo una fuga momentanea. Nel frattempo, Agnelli si trasferisce in un'altra abitazione deciso a mettere fino al matrimonio con Emma e a iniziare una nuova vita con Deniz Akalin, con la quale esce definitivamente alla scoperta prima della fine del 2015.

Andrea Agnelli e Emma Winter oggi

Oggi Andrea Agnelli e Emma Winter hanno voltato pagina

definitivamente. Dal 2015 il rampollo di casa Agnelli è legato a Deniz Akalin, dalla quale ha avuto due figli. La coppia si è sposata nel 2023 con rito civile. Della vita privata di Emma Winter invece non si hanno notizie.