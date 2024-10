L'inquietante (ed enorme) omaggio floreale ad Andrea Delogu

Ascolta ora 00:00 00:00

Vorrei rivolgermi all’anonimo che ha inviato un mazzo di fiori delle dimensioni di un baobab all’attrice Andrea Delogu. Ormai è tardi per avvisarla del fatto che i fiori inviati in via anonima non profumano di fiori ma di tutt’altro. A volte di disperazione, a volte di codardia, a volte di tresca, a volta di "inquietante". Siccome Andrea Delogu è un personaggio pubblico, ma non lo è il suo indirizzo di casa, il suo omaggio è finito dritto dritto nell’ultima profumazione. Il peggiore degli spam sentimentali.

Non solo non è riuscito ad ottenere l’effetto desiderato (che poi, quale effetto se non si sa a chi indirizzare le conseguenze?), ma ha comprensibilmente messo in agitazione la destinataria delle sue attenzioni vegetali. Quindi, a meno che lei non sia in realtà qualcuno che Andrea conosce bene (tipo il marito della sua migliore amica), ricordi che è stata sposata con il Libanese.