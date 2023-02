"Mi opererò grazie a voi, ho paura". La confessione di Noemi Bocchi

Dopo la rivelazione via social della patologia che la affligge da tempo, Noemi Bocchi anticipa ai suoi followers l'intenzione di sottoporsi a un intervento chirurgico che possa migliorare le proprie condizioni di salute.

L'attuale compagna di Francesco Totti confessa di avere qualche timore a riguardo, ma è conscia del fatto che l'operazione sia l'unica soluzione possibile per porre rimedio alla diastasi addominale di cui soffre. "Fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio" , aveva anticipato sui social la donna, spiegando l'unico modo in cui si sarebbe potuti intervenire. "So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata... tuttavia l'intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi" , scrive su Instagram la donna. "Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio".

A parte i timori per l'operazione, comunque, Noemi Bocchi, ci tiene a ringraziare i suoi followers per averla sostenuta in questa delicata fase. "Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per avermi rassicurata. Sono sicura" , prosegue la compagna di Totti, "che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza".

La "diastasi addominale" è una patologia comune tra le donne che hanno partorito, e si verifica a causa dell'allontanamento dei due muscoli retti addominali (quello destro e quello sinistro) per via dell'estremo assottigliamento del lembo di tessuto connettivo che li tiene uniti. Ciò provoca generalmente forti dolori addominali e gonfiore, ma in qualche caso possono manifestarsi anche mal di schiena e difficoltà digestive.

Per quanto concerne Noemi Bocchi, pur essendo madre di due figli rispettivamente di 8 e 10 anni, la scoperta della patologia in questione è avvenuta in tempi decisamente recenti. Una diagnosi che ha voluto condividere coi suoi followers tramite un post pubblicato su Instagram.