"Incinta? No, ho la distasi". La rivelazione di Noemi Bocchi. Il gesto social di Totti

Fino a pochi giorni fa il profilo Instagram di Noemi Bocchi era privato. Pochi e selezionati follower per evitare che la sua vita privata diventasse di dominio pubblico dopo l'inizio della relazione con l'ex capitano della Roma. Nelle scorse ore, però, la 34enne romana ha compiuto una mossa a sorpresa rendendo pubblica la sua pagina e pubblicando un post, nel quale ha di fatto smentito la gravidanza di cui tanto si parlava. "C'è un tempo per ogni cosa... uno per parlare e uno per tacere. Per tutta la vita ho scelto di tacere per proteggermi ", ha scritto la Bocchi sui social, scegliendo di parlare pubblicamente del perché le sue forme hanno scatenato il gossip su una sua presunta gravidanza.

Le foto e la pancia "sospetta"

L'indiscrezione sul suo stato interessante era circolata nelle scorse settimane, quando i paparazzi l'avevano sorpresa all'entrata di un ristorante e la pancia evidente aveva destato qualche sospetto. Ad avvalorare la tesi della gravidanza c'era anche la cartellina medica di Noemi, lasciata sul cruscotto della sua vettura. Il nome della clinica era lo stesso dell'ospedale dove la romana ha partorito i suoi figli e la conclusione sembrava essere ovvia. A smentire le voci, però, ci ha pensato la stessa Bocchi che, dopo avere reso pubblico il suo account Instagram, ha pubblicato un lungo post di sfogo nel quale ha spiegato di avere un problema comune a molte altre donne.

"Ho la diastasi addominale"

Nel lungo post Instagram Noemi Bocchi ha parlato del bisogno di proteggere la sua privacy e dell'essere stata costretta, in alcuni casi, a rimanere in silenzio per dovere e necessità. Oggi, però, la compagna di Totti ha scelto di parlare: " Grazie ai racconti di altre donne ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia ad invalidare le mie giornate. Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: 'Hai partorito, è normale'. Dopo otto anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale ".

Si tratta di una condizione comune a molte donne, che porta alla separazione dei due muscoli retti dell'addome che si verifica durante la gravidanza, quando la pancia si ingrandisce. Noemi Bocchi ha raccontato di avere scoperto questa patologia, che porta dolori alla schiena e difficoltà digestive (tra gli altri sintomi) grazie ad alcuni gruppi Facebook e di avere deciso di sottoporsi a un'operazione chirurgica: " Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco. Solo ora ho deciso il percorso da intraprendere e con chi" . Ecco svelato dunque il perché della cartellina medica fotografata dai paparazzi nella sua auto la settimana scorsa.

I gossip sulla gravidanza: "Inopportuno"

Attraverso Instagram la Bocchi si è poi voluta togliere un sassolino dalla scarpa nei confronti della stampa, che da settimana parlava di una sua presunta gestazione. " Ho deciso di raccontarvi anche i sentimenti che l'articolo sulla gravidanza ha suscitato in me... sentimenti che si generano in tutte le donne che hanno questa patologia e si sentono rivolgere domande inopportune" , ha scritto la fidanzata del Pupone, riferendosi agli articoli usciti fino a oggi, che si basavano sulle sue rotondità.

Il gesto social di Francesco Totti