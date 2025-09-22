Littizzetto fa gli auguri a Filippa Lagerbäck, ma il messaggio preoccupa i fan: cosa è successo

Il 21 settembre Filippa Lagerbäck ha compiuto 52 anni e non sono mancati gli auguri da parte di familiari e amici; fra questi si è distinto il messaggio di Luciana Littizzetto, grande amica dell'ex modella svedese. I follower della Lagerbäck non hanno infatti potuto fare a meno di preoccuparsi leggendo il contenuto di ciò che l'attrice torinese ha postato su Instagram.

"Tanti auguri tesorina. Sarà un compleanno diverso dal solito per cui ti do tanti baci, ma più del solito" , è stato il messaggio di auguri lasciato da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbäck. Le due hanno un forte legame. Oltre ad essere colleghe e compagne in un programma tv, è nata una forte e sincera amicizia. Che significato può avere, dunque, il messaggio della comica? I fan della Lagerbäck si sono subito preoccupati, pensando a qualcosa di brutto, o triste. Perché il compleanno di Filippa dovrebbe essere diverso dal solito?

Chiaramente non è possibile avere una risposta certa, se non dalle dirette interessate, ma non mancano le ipotesi. A inizio anno, infatti, la madre di Filippa Lagerbäck è morta, dunque questo sarà il primo compleanno che l'ex modella trascorrerà senza di lei. Pare molto probabile che Luciana Littizzetto abbia inteso proprio questo. Alcuni utenti ne sono convinti: "Immagino perché sia il primo compleanno senza la sua mamma" , ha infatti commentato qualcuno.

Insomma, un compleanno venato di tristezza, ma non privo di affetto, come quello degli amici.

"Ti voglio tanto bene"

Al messaggio della Littizzetto, Filippa Lagerbäck ha risposto con un sincero:. Non è mancata neppure ladei tanti follower che hanno a loro volta lasciato dei messaggi di auguri alla loro beniamina.