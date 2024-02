Loredana Bertè, cosa c’è nella borsetta della cantante

Che sia una delle protagoniste del Festival di Sanremo è un dato di fatto. Con i suoi 74 anni, portati splendidamente, Loredana Bertè si conferma una cantante e un’artista che non ha bisogno di presentazioni. E conferma le sue doti (incredibili) anche nell’edizione sanremese del 2024 con una canzone di tutto rispetto e che sui social è già una hit. Incurante dei giudizi altrui e con un passo lento ma cadenzato, Loredana Bertè porta all’Ariston una ballata rock in cui parla di se stessa e dell’importanza di sentirsi amata. Non è ancora tra le favorite alla vittoria ma nelle classifiche parziali si posiziona sempre tra le prime cinque posizioni. Oltre ad avere una canzone che è molto trascinante a convincere è anche il look che ha scelto la Bertè, tanto da presentarsi con abiti da ragazzina, gambe scoperte, lunghi capelli blu e… una borsetta a tracollo. Proprio questo dettaglio ha scatenato l’ironia del web che, attento, si è interrogato sul motivo per quale Loredana ha con sé un accessorio che sul palco di Sanremo non è che sia poi così essenziale. Eppure c’è una spiegazione.

Come abbiamo potuto notare durante tutte le sue esibizioni, Loredana Bertè non rinuncia mai alla sua borsa di pelle nera che, neanche a dirlo, si intona alla perfezione all’abito scelto. Un particolare che la caratterizza, come pensano alcuni utenti del web ma, invece, non è così. E quindi: cosa si nasconde in quella borsetta? Non ci sono fazzoletti, né rossetti, né lucidalabbra ma il bodypack. Si tratta del trasmettitore a cui sono collegati i microfoni, così utili a un cantante per non essere distratto dai rumori esterni nel bel mezzo dell’esecuzione. Già nel 2022 aveva utilizzato lo stesso accessorio al Festival, e anche in quell'occasione aveva destato la curiosità dei fan. Loredana Bertè, però, ha spiegato pubblicamente che ha pensato di mascherare il bodypack nella borsa trovando la sua idea molto più pratica e funzionale. In questo modo, infatti, non ha i fili dei microfoni che pendono sugli abiti, e mascherandoli nella borsa, aggiunge un ulteriore accessorio glamour ai suoi outfit. E di fatti la scelta è perfetta.

Un look da vera rocker, nonostante non abbia più l’età per farlo ma la Bertè piace proprio perché è una star anti-convenzionale. E, oltre alla borsetta che porta sempre con sé, ha voluto anche spiegare il motivo per quale indossa abiti poco adatti a una donna come lei e perché canta a braccia aperte e perché ha lasciato le gambe scoperte. L’artista vuole mostrare le sue imperfezioni senza aver paura del giudizio degli altri. La sua ultima canzone lo spiega molto bene, ma si sa, che la Bertè piace proprio perché vuole osare con i testi e la sua immagine.