"Con Luis è flop". Fedez non si arrende su Muschio Selvaggio

Fedez sembra non aver digerito la perdita del podcast Muschio selvaggio. Pochi giorni fa, prima che venisse reso noto che il tribunale aveva dato ragione a Luis Sal, costringendo il rapper a cedergli tutte le sue quote, Fedez si era impegnato a far sapere a tutti i suoi follower che la scelta di lasciare il prodotto fosse sua. Invece non è andata esattamente così e in queste ore non perde occasione per lanciare frecciatine a quello che è stato un suo amico e ora sembra essere diventato un suo "avversario".

" Muschio Selvaggio dev'essere gestito da te, con Luis flop ", si legge sullo schermo di un cellulare che qualcuno dalla folla in una discoteca mostra proprio al rapper. E lui che fa? Invece di ringraziare, eventualmente, o farci una risata con le persone che si trovano con lui in quel momento, lo rende pubblico. È evidente che il rapper voglia che tutti lo sappiano, altrimenti non avrebbe nemmeno lasciato un "like" a un post su Instagram in cui vengono analizzati gli indici di visualizzazione del podcast e si mette in evidenza come vi sia una flessione rispetto alla gestione di Fedez.

Non sono pochi quelli che nel comportamento del rapper ravvisano una certa vena infantile ma anche quello che si potrebbe chiamare "rosicamento" per non aver avuto successo nel ricorso presentato al giudice. Al momento Fedez non sembra aver in programma un nuovo podcast ma non si esclude che in futuro, nemmeno lontano, possa pensare di sfidare Luis Sal con un podcast proprietario. D'altronde, si conosce in tal senso la smania di vendetta del rapper, che in questo periodo è tuttavia impegnato su altri fronti, soprattutto personali. Durante una diretta Twitch ha dichiarato di voler vedere di più i suoi figli, che ora trascorrono la maggior parte del tempo insieme alla loro madre, e poi sembra essere tornato al vecchio amore della musica, al quale si sta dedicando con grande intensità.

Non giungono notizie circa una separazione ufficiale tra gli (ormai) ex Ferragnez.

È probabile che per il momento i due si stiano muovendo su una strada extragiudiziale per trovare un accordo. L'avvocato dell'influencer ha smentito fermamente che Ferragni possa aver chiesto al marito un mantenimento di 40mila euro , ma un accordo sulla gestione dei figli dovrà necessariamente essere trovato nel più breve tempo possibile.