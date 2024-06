"40mila euro al mese di alimenti". Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez si fa esplosivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Entra nel vivo il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo essersi detti addio e intrapreso strade e vite completamente diverse, il rapper e l'influencer sono pronti a darsi battaglia in tribunale nella causa di divorzio che li vede contrapposti. Come già era accaduto con Francesco Totti e Ilary Blasi, la relazione tra Federico Lucia e Chiara Ferragni non si è conclusa nel migliore dei modi e ora toccherà agli avvocati sistemare le cose dal punto di vista legale e patrimoniale. E la battaglia si annuncia infuocata.

Quanto ha chiesto di alimenti Chiara Ferragni

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'imprenditrice digitale avrebbe chiesto all'ex coniuge una cospicua cifra per il mantenimento. "Si parla di 40mila euro al mese per gli alimenti", riferisce Fabrizio Corona. Attraverso il suo sito Dillinger News, l'ex re dei paparazzi ha fatto sapere che è stata Chiara Ferragni a chiedere ufficialmente il divorzio da Fedez, che per contro - quasi come una sorta di ripicca - ha messo in vendita villa Matilda, la dimora storica affacciata sul lago di Como, che la coppia aveva acquistato e ristrutturato di recente.

Il divorzio e gli avvocati

"Non torneranno mai insieme, l'amore non è mai esistito e nei prossimi mesi si passerà a guerre legali pesanti e a pagarne le conseguenze, purtroppo, saranno solo ed esclusivamente i figli", ha sentenziato Corona. Dal punto di vista legale tutto rimane ancora riservatissimo, ma l'ex re dei paparazzi assicura che le carte per la separazione sono state presentate e che gli avvocati sono all'opera da settimane. A seguire Chiara Ferragni - che di recente ha affidato alla madre Marina Di Guardo il ruolo di direttore generale della sua holding Sisterhood - sarà l'avvocato divorzista e matrimonialista Daniela Missaglia, colei che si occupò anche dal divorzio tra Nina Moric e Fabrizio Corona. A curare gli interessi di Fedez, invece, è l'avvocato Alessandro Simenone, già conosciuto per essere il legale di Ilary Blasi nella causa di divorzio da Totti.

Paloma, la ripicca della Ferragni

Mentre gli avvocati lavorano alle carte della separazione, Chiara Ferragni e Fedez continuano a mandarsi frecciatine via social e non. Lui ha dedicato il suo ultimo brano "Sexy Shop" all'ex, parlando non proprio positivamente della loro relazione. Lei lo ha sbeffeggiato facendosi fotografare accanto a una statua di Napoleone, ricordando Marracash che definì il rapper “nano con la sindrome di Napoleone".

L'ultimoall'ex, però, pare lo abbia messo a segno l'influencer impedendo a Fedez di vedere il cane di famiglia, il Golden Retriever Paloma. "Paloma è della Ferragni, che ha impedito a Fedez di vederla, anche in presenza dei figli, che gli chiedevano di vederla", ha fatto sapere Corona, parlando delle ultime scaramucce tra i Ferragnex.