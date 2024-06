"Lascio Muschio Selvaggio...". Rigettato il ricorso di Fedez contro Luis Sal

Ascolta ora 00:00 00:00

" Abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio ". Inizia così la storia pubblicata su Instagram Fedez, anche a nome di Mr Marra, relativa al podcast che il rapper ha avviato, ormai alcuni anni fa, con Luis Sal. Dopo il litigio, Fedez aveva deciso di portarlo avanti da solo con l'aiuto di Marra ma Sal ha intentato una causa legale per riprenderne il controllo.

Da qualche settimana, è proprio lui a portare avanti il progetto, insieme ad altri collaboratori e oggi il rapper, ha dichiarato che " dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione ". Per questo motivo (e altri), conclude Fedez, " è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio ".

I generici "altri" motivi sembrano essere una sentenza del tribunale di Milano che, lo scorso 28 maggio 2024 con una decisione riservata, resa nota solo in data odierna, ha rigettato definitivamente il reclamo intentato da Doom (società di Fedez) nei confronti della società di Luis. Quindi non sembra essere andata esattamente come racconta Fedez, che non avrebbe lasciato di sua volontà la gestione solo perché i contenuti non sono aderenti alla sua visione. Il rapper aveva avanzato il ricorso a seguito del sequestro dello scorso febbraio, che aveva disposto il congelamento delle quote di Doom. Da quel momento, il podcast era stato consegnato nelle mani di Luis Sal, esautorando la gestione di Fedez che fino a quel momento lo aveva condotto con Marra.

Oggi le parti si sono ritrovate davanti ad uno studio notarile per certificare la "vittoria" di Luis Sal, che ha acquisito il 100% delle quote societarie, a seguito del riconoscimento formale da parte di Doom che le loro quote erano da ritenersi cedute a Luis Sal già dal dicembre 2023 e alle condizioni poste da quest’ultimo. Per i giudici, infatti, Luis Sal ha pieno diritto a rilevare le quote della società di Fedez.

Contestualmente, Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore della Muschio Selvaggio s.r.l., in favore di Zubaer Adbhuiya Hossain e di Lussorio Piras, entrambi nominati amministratori delegati dalla società Luisolve s.r.l., che ha assunto il controllo.