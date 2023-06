Luis Sal smaschera lo "schema Fedez": ecco perché non si tiene nemmeno un amico

Il re è nudo. Con soli 4 minuti di video - montati ad arte con la sua tagliante ironia - Luis Sal torna sugli schermi di Muschio Selvaggio per asfaltare Fedez e smascherare il suo schema. Già, perché quello di Fedez è proprio uno schema comportamentale che mette in pratica con tutti quelli che hanno l'occasione di essere suo amico, poi collega, infine nemico. La lista dei suoi litigi è quasi più lunga (sicuramente più conosciuta) di quella dei suoi album e tengono banco per mesi sui social.



Ma andiamo con ordine. In un'imboscata in tarda serata sul canale Muschio Selvaggio, ancora suo al 50% (ci tiene a ribadire), Luis Sal smonta la ricostruzione fatta da Fedez qualche giorno prima. In quell'occasione il cantante aveva spiegato il perché dell'assenza del compare confermando le voci che da mesi si rincorrono sul web: è vero, hanno litigato. La tempistica è quella del post-Sanremo (probabilmente Fedez ci penserà due volte prima di partecipare di nuovo alla kermesse, considerando quante litigate gli è costata l'edizione 2023 - in primis la crisi con la moglie). La narrazione di Fedez è ovviamente autoassolutoria e vittimistica. La colpa è tutta di Luis, che per uno screzio lavorativo ha interrotto l'amicizia abbandonando il progetto, e che non ha capito il delicato momento che il rapper stava passando.



" Ora si dirà che sono io che litigo con tutti... ", dice triste Fedez. Perché è diventata palese a tutti la capacità del cantante di non tenersi nemmeno un amico. I suoi rapporti seguono tutti lo stesso "schema Fedez". Si trova dei grandi amici con cui condivide tutto, foto, adv, vacanze supplied by. Prima (come nel caso di J-Ax e Rovazzi) o poi (come Luis) ci intreccia affari commerciali. E poi di punto in bianco dai social sparisce tutto. Quella che era diventata una figura centrale di ogni giornata e di ogni contenuto postato dal rapper non si vede più neppure di sfuggita. A quel punto i follower si scatenano: notano l'assenza e fanno domande, destinate a restare senza risposta. Dopo qualche mese - quando l'hype è al massimo - viene annunciata in pompa magna la lite. I motivi non vengono mai chiariti del tutto, vuoi per accordi di riservatezza firmati (con gli interessi economici in ballo non è implausibile), vuoi per mantenere l'aura di mistero che porta click ed engagement. La spiegazione è standard e composta da alcuni elementi sempre uguali: la litigata avvenuta per motivi lavorativi; il periodo delicato che Fedez sta attraversando (con J-Ax era la prima gravidanza della moglie, con Luis l'interruzione degli psicofarmaci a Sanremo); il tradimento dell'ex amico ai danni del rapper, che si sente ingiustamente abbandonato.



Ma ieri per la prima volta nella storia dei litigi di Fedez, questa narrazione è stata azzerata, ribaltata, smascherata. Luis ha avuto il coraggio di raccontare la sua versione. Sono già diventate iconoci meme frasi come " dillo alla mamma, dillo all'avvocato ", con cui lo youtuber ha preso in giro Fedez scatenando il web. Fedez ha replicato, ma quello che dice nelle sue storie non lascia il segno: anche i suoi follower più affezionati stanno iniziando a capire cosa c'è davvero dietro il suo personaggio. Come andrà a finire la storia non lo sappiamo, se con una causa milionaria o con infiniti "dissing" sui social per litigarsi l'affetto dei fan. Magari qualcun altro, preso coraggio, parlerà. Magari tra qualche anno sarà utile (ed economicamente redditizio) fare la pace e rispolverare una vecchia amicizia per un'edizione speciale del podcast. Quel che è certo è che ieri Luis Sal ha dato una lezione di comunicazione a tutti e, adesso, il castello di carte di Fedez potrebbe cadere.