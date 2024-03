"È l'unica in Italia", Fedez sbugiardato

Ancora una figura spiacevole per Fedez sui social: nei giorni scorsi, infatti, il rapper ha annunciato di aver acquistato la prima Ferrari Roma italiana, un bolide da centinaia di migliaia di euro. Ma è bastato aspettare pochi giorni per veder arrivare una sonora smentita per il marito di Chiara Ferragni, che non solo non è il primo ad aver ricevuto la macchina d'élite del Cavallino rampante, ma forse non è nemmeno il secondo.

A rimettere "l'evento" nella sua giusta ottica ci ha pensato un imprenditore padovano, Federico Dotto, che ha in uso una Ferrari Roma ormai da due mesi, dopo averla acquistata nel 2023. " Non so come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima. Probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose ", ha dichiarato al telefono con il Corriere del Veneto, dando anche una lezione di eleganza al rapper. Dopo l'annuncio della separazione, Fedez sembra essere impegnato nella ricerca della sua personalità perduta negli anni di matrimonio, quando è stato chiamato a un comportamento più morigerato. Ma ora che quel capitolo si è chiuso, il rapper vuole recuperare il tempo perso e così non ha perso tempo nel mostrare la sua nuova macchina nelle storie su Instagram.

Dotto ha anche spiegato quali sono stati i tempi di consegna del suo bolide: " L’ho ordinata nel marzo del 2023, non è facile avere una macchina simile, me l’hanno consegnata in meno di 12 mesi, questa volta sono stati veloci, sono un amante dei bolidi, in passato avevo avuto già una Ferrari California ". Non sono note le tempistiche di consegna della vettura a Fedez, che sicuramente ha ordinato la Ferrari prima della separazione da Ferragni.

Ma la domanda da porsi è un'altra: se fosse stato ancora impegnato nel matrimonio, avrebbe comunque fatto sfoggio con simile ostentazione della vettura? Probabilmente no e lo dimostra il fatto che ha sempre mantenuto un basso profilo con il, tranne quando è andato a consegnare il cibo ai meno abbienti con il bolide italiano.