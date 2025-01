Lutto per Enzo Miccio, morto l'ex compagno Miralles: "Un dolore troppo forte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave lutto per il famoso wedding planner italiano Enzo Miccio. È infatti morto l'ex compagno Laurent Miralles, prematuramente scomparso all'età di 54 anni. Miccio era ancora molto legato al chirurgo francese, che per un lungo periodo è stato suo compagno di vita. Miccio e Miralles sono stati una coppia per sei anni. Si erano conosciuti a Parigi e la loro relazione era stata molto riservata e poco esposta al pubblico.

Miralles si era recentemente ammalato di leucemia, e il decorso della malattia è stato molto rapido. Miccio ha voluto ricordarlo sul suo profilo Instagram pubblicando delle foto che li ritraggono insieme in alcuni momenti felici. Il wedding planner ha fatto chiaramente capire che era ancora molto legato all'ex compagno. Nonostante la separazione, infatti, i due avevano mantenuto un buon rapporto.

" È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo grande, troppo difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Buon viaggio, Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre ", è il messaggio lasciato da Enzo Miccio sui social.

Miccio aveva presentato Miralles ai fan nel 2019 con un messaggio sui social. Il personaggio televisivo aveva spiegato di tenere molto alla sua vita privata e per questa ragione aveva atteso a dare l'annuncio. Miralles, famoso chirurgo francese, lavorava nel campo della chirurgia estetica, e proponeva moderne tecniche anti-aging. Era un uomo riseservato, poco incline ad esporre la sua vita privata, e Miccio rispettava questo suo bisogno.

I due erano comaparsi insieme in un video mandato in onda durante la trasmissione Vieni da Me. " Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi 'la domanda' e se un giorno me la farai io ti risponderò 'sì, lo voglio'. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni ", era stato il messaggio accompagnato al filmato.

La fine della storia era poi arrivata nel 2023.