Addio ad Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto: la famiglia chiede silenzio

Grande dolore per Roberto Vecchioni, che ha annunciato la prematura morte del figlio Arrigo. È stato lo stesso cantautore a dare la tragica notizia sui suoi social network. Un messaggio breve, conciso, che non ha recato molte spiegazioni, segno di una sofferenza inimmaginabile impossibile da sopportare. " Dopo tanto dolore il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio ", è quanto si legge nelle pagine social del cantante, che ha dato così la notizia anche ai suoi follower.

Il silenzio, in effetti, non è stato violato. Si conosce molto poco della tragedia che si è abbattuta sulla famiglia Vecchioni.

Arrigo Vecchioni era il secondo dei quattro figli del cantautore, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Dal primo matrimonio con Irene Brozzi, infatti, Roberto Vecchioni aveva avuto la sua primogenita Francesca. Poi il matrimonio con Daria Colombo nel 1981, con la nascita dei figli Arrigo, Carolina ed Edoardo.

Sui social, i follower e i fan di Vecchioni si sono stretti attorno al loro idolo, inviandogli sinceri messaggi di condoglianze. Nessuno aggiunge altro, o pone delle domande, proprio per rispettare quel silenzio invocato dalla famiglia.

Pare che Arrigo fosse affetto da una dura malattia, una condizione però mai menzionata da Roberto Vecchioni nelle settimane precedenti.