"Ho detto di no a Dio". Madonna e il retroscena sul "pre-morte"

Sappiamo fin troppo bene che Madonna è un’artista fuori dagli schemi. Fin dal suo debutto sulle scene nel lontano 1984 ha sempre fatto parlare di sé sia per la musica – che ha conquistato i vertici delle classifiche – sia per la sua vita privata fatta di alti e bassi. Ora, all’età di 66 anni non ha perso la vitalità. È tutt’ora in giro per il mondo con il tour celebrativo e per festeggiare i suoi “primi” 40 anni di carriera. Un tour che ha toccato a novembre anche la città di Milano per due date e tutte sold out. Un concerto che, per i fan, è una vera e propria esperienza di vita dato che Madonna ha pensato non solo di celebrare i suoi successi musicali ma di mostrarsi al pubblico in una veste nuova. Ha svestito i panni della diva per indossare quelli di una donna che, almeno all’inizio della carriera, ha faticato nel trovare il suo spazio. Più che altro è dal palco che vuole raccontare ai fan l’esperienza che ha vissuto la scorsa estate, dopo la corsa in ospedale. Rivela che stava per morire e che ha “detto no al richiamo di Dio ”.

Durante il concerto che si è svolto al Kia Forum di Inglewood, Madonna è tornata a parlare dell'infezione batterica che l'ha colpita nel giugno 2023, quando è stata operata d'urgenza e quando ha rischiato la morte. Proprio per questo motivo è stata costretta a rinviare le date del tour americano, partendo prima dall’Europa. Già in passato, durante i concerti, la popstar ha parlato di quello che le era successo, rivelando quanto sia stato importante avere i figli al suo capezzale e, proprio in queste circostanze, il pubblico aveva scoperto della gravità di quanto avvenuto. Questa volta la cantante ha raccontato di aver vissuto un'esperienza di pre morte. “Quest'estate ho avuto una sorpresa ” ha esordito rivolta al pubblico, tenendo tra le dita un cappello da cowboy e stringendo una chitarra nell'altra mano. “ Si chiama esperienza di pre-morte. Ho avuto paur a – aggiunge -. È stato piuttosto spaventoso. Ovviamente ho realizzato tutto quando mi sono svegliata dato che, per quattro giorni, ero in coma farmacologico. Quando ho riaperto gli occhi la prima parola che ho detto è stata: ‘No'. Sono abbastanza sicura che Dio mi stesse dicendo: ‘Vuoi venire con noi? Vuoi venire con me, vuoi andare da questa parte?' E io ho detto: "No ".