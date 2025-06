Malore per il leader dei Village People, sviene sul palco: cosa è successo

Forte preoccupazione per Victor Willis, cantante dei Village People. L’artista ha avuto un malore durante il concerto ed è stato costretto ad accasciarsi a terra mentre l’esibizione era ancora in corso. Il malore, forse dovuto dalla disidratazione, lo ha colto alla sprovvista e, ovviamente, il concerto è stato interrotto. Il 73enne si trovava in Italia, a Palermo, in occasione del Jazz Festival nel Teatro di verdura. Ecco cosa è successo e quali sono le sue condizioni di salute.

La vicenda si è svolta in pochi ma decisivi secondi. Dopo quasi un’ora di esibizione leader dei Village People è collassato sul palco. I primi soccorsi dei sanitari presenti sono arrivati tempestivamente e il cantante è stato trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dove ha ricevuto le prime cure. Secondo le prime informazioni, il cantante si è sottoposto agli accertamenti e agli esami medici. In seguito ha firmato le dimissioni volontarie per poter tornare negli Stati Uniti. “Il cantante durante i due giorni di prove era apparso in ottima forma, manifestando grande entusiasmo per il progetto portato avanti con l’Orchestra Jazz Siciliana”, ha spiegato l’organizzazione in una nota.

Il cantante si trovava in Italia ma è famoso in tutto il mondo. Willis ha infatti co-firmato canzoni leggendarie come Y.M.C.A., In the Navy, Macho Man e Go West. Proprio per la prima canzone citata è in corso una battaglia legale.

“Sono l’autore di YMCA, quindi sono felice di aver ottenuto di nuovo il copyright della mia canzone! – aveva spiegato Victor Willis in quell’occasione, intervistato dall’Huffington Post Italia – Si tratta della mia musica per questo ho combattuto tanto per riappropriarmi di una cosa che mi appartiene di diritto”.