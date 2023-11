“Mano nella mano...”. L'amore della figlia Scout per Bruce Willis

Bruce Willis circondato dall’amore. Scout LaRue, la figlia dell’attore nata dal matrimonio con Demi Moore, ha reso noto un video in cui si ritrae insieme al padre, le cui condizioni di salute starebbero continuando a peggiorare. È proprio di pochi giorni fa, infatti, la notizia secondo cui Bruce Willis non riconoscerebbe più neanche l’ex moglie, che sta cercando di stare in tutti i modi vicina all’attore nella malattia.

Il video di Scout per il padre

“Il mio ragazzo”, ha scritto la 32enne a corredo del tenerissimo video condiviso sui social – sul profilo Instagram del padre – in cui viene mostrata una stretta di mano tra i due. Poi, Scout ha aggiunto anche una didascalia contenente le seguenti parole: “Mano nella mano nell'amore”, accompagnata anche da due cuori intrecciati, simbolo di un amore indissolubile come quello di un padre e una figlia.

Il filmato risalirebbe alla celebrazione del Giorno del Ringraziamento, quando Bruce Willis è tornato sui social grazie ad uno scatto di famiglia pubblicato dalla sua attuale moglie, Emma Heming. La star di Hollywood ha trascorso la giornata con la sua famiglia allargata; dunque, erano presenti – oltre che Emma Heming – anche l’ex coniuge Demi Moore e le cinque figlie di Bruce, Evelyn, Scout, Mabel, Rumer e Tallulah. “Sono grata per questo amore. Vi auguro un felice Ringraziamento”, aveva scritto la Heming per accompagnare lo scatto.

Adesso, Bruce riappare nell’immagine della figlia Scout. Questa volta, lo si vede seduto a tavola, mentre lei allunga il braccio per far sì di porgergli la mano da stringere. Così, quando l’attore americano le afferra la mano, lei sorride dolcemente guardando dritta in camera.

La malattia di Bruce Willis

La diagnosi per l’attore era arrivata circa un anno fa: Demenza frontotemporale (Ftd), una patologia neurodegenerativa che interessa primariamente i lobi frontali e/o temporali del cervello e insorge a causa del progressivo deterioramento dei loro neuroni. Una malattia, diagnosticata in un primo momento come afasia – patologia che rende impossibile comporre e articolare parole e comprenderle a propria volta - che ha costretto Bruce ad annunciare il ritiro dalle scene.

Sul progredire della sua malattia, l'amico Glenn Gordon Caron - in occasione di un’intervista al New York Post - aveva rivelato: “Sta perdendo la capacità di parlare. Ha perso la gioia di vivere. Ho avuto la sensazione che abbia capito chi ero solo per i primi tre minuti”. Di diverso avviso, invece, la moglie, Emma Heming che alla fondatrice del sito Sunday Paper, Maria Shriver, aveva raccontato: “Oggi ne so molto di più e sono connessa a un’incredibile comunità che mi supporta moltissimo. Ho una nuova speranza perché so di aver trovato un nuovo scopo, scopo che, lo ammetto, non avrei mai pensato di trovare, e voglio usare questa possibilità per aiutare e dare forza agli altri”.