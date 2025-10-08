Mara Venier, come sta il marito Nicola Carraro: il commovente messaggio

Dopo tanta sofferenza e attesa, Nicola Carraro riprende a camminare, con grande gioia di Mara Venier, che si è tanto spesa per il suo compagno. La meravigliosa notizia è stata data sui social, dove i diretti interessati hanno condiviso le immagini del produttore cinematografico intento a salire e a scendere le scale. Un'operazione di poco conto per la maggior parte di noi, ma che per Carraro rappresenta un grande traguardo.

L'uomo ha infatti dovuto risolvere un'ernia del disco prima di poter tornare a muoversi come un tempo. Dopo tanto dolore e fatica, ecco che finalmente può salire le scale di casa in piena autonomia. Nessuno ha dimenticato come sono stati gli scorsi mesi per la coppia. Mara Venier ha spesso espresso preoccupazione per le sorti del marito, arrivato ad essere anche in pericolo di vita. L'incubo sembra passato.

"Le cure di mia moglie e l'aria di Roma mi hanno fatto rinascere" , ha scritto Carraro, pubblicando sui social alcune foto che lo vedono sorridente, intento a salire le scale. Lo spettro della sedia a rotelle pare ormai lontano. L'ex produttore cinematografico pare proprio essersi ripreso. Oltre a salire le scale, in un video lo vediamo anche scenderle, senza alcun aiuto. " È cambiato tutto, salgo persino le scale. Molto bene" , ha spiegato l'uomo, emozionato. Tantissimi i messaggi di sostegno lasciati per lui dai followers ma anche dai colleghi vip.

La riabilitazione e le amorevoli cure della Venier hanno compiuto un autentico miracolo, ed ecco che ora la coppia può tirare un sospiro di sollievo.

Carraro ha attraversato diversi problemi di salute prima di arrivare alla sospirata guarigione.

combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni"

Per curarsi, è stato addirittura costretto a trasferirsi a Milano, così da essere seguito meglio dal personale del San Raffaele. La sua era stata una ". Ma ora tutto sembra finalmente lasciato alle spalle.