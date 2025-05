Massimo Ferrero "Er Viperetta", i guai con le società, l'arresto e le accuse alla figlia: ecco chi è

Ascolta ora 00:00 00:00

Massimo Ferrero, alias "Er Viperetta", è uno degli ospiti che si presenteranno oggi a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. L'ultima volta che l'imprenditore si fece intervistare durante la trasmissione (novembre 2022) si generò un certo trambusto, perché Ferrero arrivò allo scontro con la conduttrice.

Ma chi è "Er Viperetta", e cosa sappiamo dell'imprenditore romano? Nato il 5 agosto 1951 a Roma, per la precisione nel quartiere di Testaccio, Ferrero è figlio di un autista di autobus, Guglielmo. Poco si sa della madre, che rimane una figura più ai margini. A soli diciotto anni comincia a lavorare nello spettacolo come factotum per Agostino Pane, poi, a inizio anni '80, diventa direttore di produzione. Questo fino al '98, quando apre la casa di produzione Blu Cinematografica, senza però ottenere la visibilità che sperava.

La svolta avviene con il Ferrero Cinemas Group, con l'apertura di 30 sale cinematografiche diffuse sullo Stivale. Aquista poi la squadra di calcio Sampdoria nel 2014. La cessione da Edoardo Garrone avviene a titolo gratuito, e con essa arrivano anche i conseguenti 15 milioni di debiti ereditati. L'impegno profuso garantisce alla squadra la permanenza in Serie A, senza tuttavia ambizioni d'Europa.

L'arresto

Massimo Ferrero finisce in manette nel dicembre 2021 a seguito di un'inchiesta condotta dalla procura di Paola (Cosenza). Secondo l'accusa, Ferrero aveva provocato il fallimento delle società Ellemme, Blu cinematografica, Blu Line e Maestrale. Nessun coinvolgimento della Sampdoria, tuttavia "Er Viperetta" si dimette dalla carica di presidente. Nel corso del procedimento, Ferrero viene recluso dietro le sbarre del carcere di San Vittore, mentre la figlia Vanessa, il nipote Giorgio e altre tre persone finisco agli arresti domiciliari.

A seguito dell'archiviazione, e del conseguente addio alla Sampdoria, diviene speaker di Radio Cusano per il programma Non solo sport.

Vita privata

L'imprenditore fa coppia con , di 24 anni più giovane. Prima di questa relazione è stato sposato con l'ereditiera Laura Sini, dalla quale ha avuto la figlia Emma. Da un precedente matrimonio, invece, nascono Vanessa e Michele.