Personaggi

Massimo Lopez rapinato al ristorante, il sindaco di Sassari insegue il ladro e recupera le refurtiva

L'attore, intervistato da La Nuova Sardegna, ha commentato l'episodio: "Un inseguimento da film"

Massimo Lopez rapinato al ristorante, il sindaco di Sassari insegue il ladro e recupera le refurtiva
I punti chiave

Poteva concludersi con una denuncia e una serata rovinata, oltre al danno economico, invece la tentata rapina ai danni di Massimo Lopez si è trasformata in un episodio sul quale sorridere e scherzare. Già, perché a sventare il furto ai danni del comico è stato il sindaco di Sassari, città dove il comico si trovava l'8 gennaio per una serata a teatro. "Ho conosciuto Spiderman, ora voglio seguire la scia di Mascia", ha ironizzato Lopez, raccontando quanto accaduto sulle pagine de La Nuova Sardegna.

Il furto fuori dal ristorante

L'attore, che è tra i giurati della nuova edizione del programma "Tali e quali" condotto da Nicola Savino, si trovava in Sardegna insieme al collega Tullio Solenghi per un evento, quando poco prima delle ore 23 è stato vittima di una rapina. Lopez e altri ospiti stavo aspettando di sedersi a un tavolo del ristorante Il Covo del Conte, quando un malvivente ha prima sottratto il portafoglio del proprietario del ristorante e poi ha preso lo zaino dell'attore, che conteneva tutti i suoi oggetti personali. Provvidenziale è stato l'intervento del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, che stava raggiungendo la comitiva nel locale e è stato testimone della rapina.

L'intervento del sindaco

Il primo cittadino ha inseguito il ladro in pieno centro, riuscendo a sventare la rapina. "Il sindaco doveva raggiungerci per cena ma mentre stava arrivando ha visto che stavano aprendo la macchina del proprietario, Antonio Planetta e si è messo all’inseguimento, come in un film. Alla fine il ladro ha buttato il portafogli in terra, Mascia ha sventato il furto e mi ha salvato anche lo zaino con il portatile, il tablet, i documenti, per fortuna ora è tutto al sicuro", ha raccontato Massimo Lopez a La Nuova Sardegna.

Le parole di Lopez

L'episodio si è trasformato in un divertente episodio sul quale ridere a cena, come ha confermato Lopez."È stato poi tutto molto divertente da raccontare a tavola a cena", ha commentato il comico, concludendo: "Io l'ho ringraziato mille volte.

Non capita tutti i giorni di avere Spiderman che corre per le vie di Sassari per salvare il tuo tablet. Certo l'episodio avrebbe potuto lasciarmi un brutto ricordo della città e invece è una serata che non dimenticherò mai, perché ieri a cena dopo il mio spettacolo ho conosciuto Spiderman".

