"Un vero disastro". Quella "profezia" della De Filippi su Costanzo

Dal mondo politico a quello del giornalismo, dal mondo della tv e dello spettacolo a tutti gli italiani che ne hanno apprezzato il talento e l'umiltà, sono in molti che in queste ore stanno piangendo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Chi, però, è afflitto più di tutti dal dolore è la moglie Maria De Filippi la cui storia d'amore era iniziata al Festival del Cinema di Venezia e ha portato alle nozze celebrate il 28 agosto 1995. Il loro cammino insieme si è interrotto oggi, 24 febbraio 2023, ma già qualche anno fa la De Filippi ha voluto esorcizzare il momento che non avrebbe mai voluto vivere.

"Sarà terribile, non voglio pensarci"

Durante un'intervista rilasciata al Messaggero nel 2012 rispose con tutta la sincerità del mondo alla domanda diretta del giornalista: " Pensa mai a quando suo marito, fra cent’anni, non ci sarà più?", le fu chiesto. " No. Perché per me sarà veramente un disastro, come quando è morto mio padre. Da questo punto di vista non sono molto cresciuta ", rispose la moglie. Non voleva sentir parlare dell'eventualità del distacco da Maurizio Costanzo, che, a differenza sua, " è più realista, spesso ne parla, e mi fa diventare matta. Non lo voglio sentire", dichiarò la De Filippi. " Lui è un malinconico di natura, gli piace esserlo, e così si diverte a dire cose come 'quando non ci sarò più', oppure 'tu sarai la persona che mi terrà la mano fino all’ultimo momento. Sarà terribile. Non voglio pensarci" , concluse.

La rivelazione sul diabete

Non molto tempo fa, nel corso della trasmissione di Rai Tre "Che Tempo che Fa", Maria De Filippi raccontò che Maurizio Costanzo aveva il diabete: da qui il siparietto sui dolci che spesso amava mangiare il marito. Come abbiamo visto sul Giornale.it, la coppia adottò il piccolo Gabriele che cambiò per sempre, in positivo, la quotidiantà della coppia. Intervistata nel 2018 dal settimanale Di Più, la De Filippi sottolineò che non era importante se un figlio fosse biologico o adottato, " un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco ", affermò.