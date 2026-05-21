L'attore di Mare fuori finisce in manette: danneggiamento aggravato, poi insulti e minacce agli agenti

Notte di follia per Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo da lui interpretato nella celebre serie televisiva “Mare Fuori”: il 25enne italo-ucraino, in compagnia di tre amici, ha prima contribuito a danneggiare alcune vetture posteggiate a bordo strada nella periferia di Milano, e poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti sul posto.

I fatti si sono verificati nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio in via Molino Prepositurale a Rho, nell’hinterland milanese: sono all’incirca le ore 3 del mattino, quando al 112 arrivano le segnalazioni di alcuni residenti allertati dagli schiamazzi prodotti dal gruppo di cui faceva parte anche l’attore di Mare Fuori. I giovani, secondo quanto riferito dalle autorità, avevano preso di mira quattro auto parcheggiate a bordo strada, danneggiandole pesantemente.

A rispondere alla richiesta di aiuto dei cittadini sono stati gli uomini del commissariato di Rho, prontamente intervenuti sul luogo indicato dalle numerose segnalazioni. Quando i poliziotti sono giunti in via Molino Prepositurale, hanno trovato i responsabili, ovvero Artem Tkachuk e i suoi tre amici di 18, 22 e 26 anni. L’italo-ucraino, l’unico del gruppetto a reagire in malo modo alla vista degli uomini in divisa, e si è scagliato contro di essi, lanciando improperi e minacce di ogni genere: un atteggiamento ostile, il suo, che gli è costato caro, aggravando la sua posizione giudiziaria rispetto ai compagni di scorribande.

Le vetture contro le quali i quattro si sono scagliati durante la folle notte hanno riportato danni per migliaia di euro: gli specchietti retrovisori esterni erano stati divelti e devastati a calci, e sulle carrozzerie dei mezzi presi di mira risultavano evidenti ammaccature e lesioni.

Per tutti e quattro i responsabili è arrivato l’arresto e una denuncia per danneggiamento aggravato in concorso. Artem Tkachuk, protagonista dell’aggressione verbale ai danni degli agenti intervenuti sul posto, è stato denunciato anche per il reato di minacce a pubblico ufficiale.