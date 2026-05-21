Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Personaggi |Auto devastate

L'attore di Mare fuori finisce in manette: danneggiamento aggravato, poi insulti e minacce agli agenti

La folle notte di Artem Tkachuk, che nella serie televisiva interpreta Pino ‘o pazzo: auto devastate, poi si scaglia contro i poliziotti

L'attore di Mare fuori finisce in manette: danneggiamento aggravato, poi insulti e minacce agli agenti
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Notte di follia per Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo da lui interpretato nella celebre serie televisiva “Mare Fuori”: il 25enne italo-ucraino, in compagnia di tre amici, ha prima contribuito a danneggiare alcune vetture posteggiate a bordo strada nella periferia di Milano, e poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti sul posto.

I fatti si sono verificati nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio in via Molino Prepositurale a Rho, nell’hinterland milanese: sono all’incirca le ore 3 del mattino, quando al 112 arrivano le segnalazioni di alcuni residenti allertati dagli schiamazzi prodotti dal gruppo di cui faceva parte anche l’attore di Mare Fuori. I giovani, secondo quanto riferito dalle autorità, avevano preso di mira quattro auto parcheggiate a bordo strada, danneggiandole pesantemente.

A rispondere alla richiesta di aiuto dei cittadini sono stati gli uomini del commissariato di Rho, prontamente intervenuti sul luogo indicato dalle numerose segnalazioni. Quando i poliziotti sono giunti in via Molino Prepositurale, hanno trovato i responsabili, ovvero Artem Tkachuk e i suoi tre amici di 18, 22 e 26 anni. L’italo-ucraino, l’unico del gruppetto a reagire in malo modo alla vista degli uomini in divisa, e si è scagliato contro di essi, lanciando improperi e minacce di ogni genere: un atteggiamento ostile, il suo, che gli è costato caro, aggravando la sua posizione giudiziaria rispetto ai compagni di scorribande.

Le vetture contro le quali i quattro si sono scagliati durante la folle notte hanno riportato danni per migliaia di euro: gli specchietti retrovisori esterni erano stati divelti e devastati a calci, e sulle carrozzerie dei mezzi presi di mira risultavano evidenti ammaccature e lesioni.

Per tutti e quattro i responsabili è arrivato l’arresto e una denuncia per danneggiamento aggravato in concorso. Artem Tkachuk, protagonista dell’aggressione verbale ai danni degli agenti intervenuti sul posto, è stato denunciato anche per il reato di minacce a pubblico ufficiale.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica