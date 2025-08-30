Melissa Satta è incinta, lo scatto non lascia dubbi ai fan

Uno degli ultimi scatti postati su Instagram da Melissa Satta ha scatenato il dibattito in rete, coi followers della showgirl che non hanno alcun dubbio: si tratta della foto che ritrae chiaramente una donna radiosa incinta.

L'immagine, diventata in breve virale, ha immediatamente alimentato il gossip, anche se già da qualche tempo a Milano era circolata la voce che l'ex velina potesse essere in dolce attesa. Il rapporto con l'attuale compagno Carlo Gussalli Beretta sembra procedere a gonfie vele, e questo evento certificherebbe ulteriormente la solidità della coppia.

Nella foto che ha fatto il giro del web, la Satta, con indosso un abito morbido e molto ampio di lino di colore chiaro, è in compagnia di un'amica che accarezza la sua pancia in un gesto che da tanti è stato interpretato nello stesso modo: sotto quel vestito, dal quale si intravede una evidente rotondità c'è un pancino più che sospetto. Il messaggio lasciato dall'altra protagonista dello scatto, Barbara Petrillo, come commento al post pubblicato dall'ex velina di Striscia, sarebbe un'ulteriore conferma: "Amori miei" , ha infatti scritto la showgirl napoletana.

"Auguri Melissa, speriamo che sia una femminuccia" , scrive una fan della Satta, evidentemente sicura del lieto evento. "Sei incinta al 100%" , commenta un'altra follower. "Bimbo in arrivo, sì si" , dice certa un'utente, e ancora: "Che bel pancino, saranno contenti i neo-nonni" . Per il momento non c'è alcuna conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati, che tengono le bocche cucite, anche se c'è chi è pronto a scommettere che sia solo una questione di giorni. Tra i commenti in calce alla foto c'è anche chi ha voluto ironizzare, rimarcando il fatto che tutti gli ex compagni di Giulia De Lellis stiano per diventare padri: oltre a Carlo Beretta, per tre anni al fianco della showgirl romana, c'è anche Andrea Damanti, che aspetta l'arrivo del suo primogenito da Elisa Visari.

Se la

notizia fosse confermata, per Melissa Satta sarebbe il secondo figlio dopo Maddox, neto dal matrimonio con l'ex calciatore del Milan Kevin Prince Boateng. Per Beretta, invece, si tratterebbe della prima esperienza da padre.