Memo Remigi e la battuta piccante a Mara Venier: "Non è l'attività che pensi tu"

Memo Remigi torna in tv e lo fa partecipando alla puntata di oggi di Domenica In. Ospite di Mara Venier, il cantante ha raccontato alcuni retroscena della propria vita, non senza qualche siparietto comico con la complicità della presentatrice.

In queste settimane la Venier sta cercando di raccontare la storia del Festival di Sanremo ripercorrendola insieme ad alcuni suoi protagonisti. La presenza di Remigi è stata una sorpresa. Soltanto di recente il compositore ha fatto ritorno in Rai dopo la vicenda tornato da qualche tempo ufficialmente in Rai dopo la vicenda con Jessica Morlacchi. Fra '60 e '70, Remigi è spesso salito sul palco dell'Ariston, motivo per cui è stato invitato a parlare di quel periodo . "Ho ricordi bellissimi, di grande emozione" , ha commentato il cantante di Erba (Como). " Come interprete sono andato tre volte. Sono stato anche autore di canzoni che hanno avuto successo".

Nel corso dell'intervista, Mara Venier ha poi voluto lodare l'ottima forma fisica del cantante. "Memo Remigi ci ha appena detto che fa molto sport, è in perfetta forma, ci vuoi dire tu l'età?" . La risposta del cantante è stata: "Ne ho 87" . A quel punto la conduttrice ha cercato di approfondire, dando vita a un siparietto divertente: " Qual è il segreto per essere così super-attivo alla tua età? Ci hai appena spiegato che hai una grande attività sportiva…" . Ridendo, Remi ha replicato: "È vero, però non è l’attività che pensi tu, lì si viaggia più di fantasia… ". La battuta ha ovviamente scatenato l'ilarità del pubblico, anche perché Venier, stando allo scherzo, ha rincarato la dose: "Guarda, io ormai non penso proprio niente, nemmeno ci penso più; immagina come sto messa io… ".

Ridendo e scherzando, l'intervista si è concentrata su aspetti anche molto seri, come l'amata moglie di Remigi, Lucia Russo, scomparsa nel 2021. I due avevano trascorso una vita insieme. " Prima o poi la raggiungerò anch'io. Ho avuto al mio fianco una donna molto forte e questo per me è stato un valore aggiunto ", sono state le toccanti parole del cantante.

Chiarita, invece, la faccenda con Jessica Morlacchi. Il cantante finì al centro delle polemiche aver toccato il sedere alla ex leader dei Gazosa.

Nella vita ci sono momenti belli e momenti brutti, giusti e sbagliati; io li ho superati, quella che mi è capitata è stata una cosa molto triste, però credo di essere riuscito a capire il senso di quello che stava accadendo e quindi a superarla. È stato importante l'affetto del pubblico, che ti sostiene e gratifica sempre, la soddisfazione più bella

".