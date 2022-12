"Mi dicono che sono brutta ma...". La lezione di maturità della figlia di Ambra Angiolini

Le critiche all'aspetto fisico sui social sono all'ordine del giorno. I personaggi famosi ne sanno qualcosa, sottoposti al costante giudizio dei follower tra suggerimenti e attacchi gratuiti. Poi ci sono i "figli di" a finire nel mirino di hater e criticoni, che pur non essendo volti noti risentono della popolarità di mamma e papà. La storia di Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, ne è l'esempio. Dopo mesi di commenti negativi e battute sul suo fisico e il suo volto, la ragazza ha deciso di replicare agli attacchi, pubblicando i messaggi ricevuti sui social network e commentandoli in maniera inaspettata e sorprendente.

Jolanda ha scelto TikTok, la piattaforma più usata dai giovanissimi, per replicare con garbo e maturità agli odiatori, che da tempo la definiscono 'brutta'. La figlia di Ambra ha raccontato di essersi imbattuta per caso in un video nel quale si fa riferimento al suo aspetto fisico e di essere rimasta delusa dalla cattiveria letta nei messaggi. " Sei brutta è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto: sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto", ha confessato Jolanda, 18 anni, ammettendo di avere un rapporto difficile con la sua esteriorità come molti altri suoi coetanei. Ma invece di piangersi addosso o replicare attaccando ha mostrato grande maturità: "All'inizio ci sono rimasta male. Quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa, scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza ".

Le parole di Jolanda Renga

Nel TikTok Jolanda ha mostrato una carrellata di insulti e poi in primo piano si è lanciata nella sua riflessione felice e orgogliosa di sé stessa: " Il mio sogno, per fortuna, non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importanti e mi piacerebbe tentare di migliorare un po’ il mondo". Poi ha aggiunto : "Ho sempre pensato che le cose importanti fossero quelle che non possiamo vedere: io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia e al mio aspetto, perché quello non resterà per sempre, invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita e quindi preferisco siano loro ad essere belli e puliti".

Jolanda si è poi rivolta a tutti coloro che almeno una volta nella vita si sono sentiti oggetto di attacchi gratuiti per il loro aspetto fisico: "Vorrei dirvi che siete tanto speciali e che finché avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri, brillerete sempre di una luce diversa. Le persone buone e gentili sono belle davvero, quindi vorrei dire a voi di non permettere a quelle persone di cambiare questa parte così speciale e unica: imparate invece ad apprezzarla e a renderla un punto di forza ".

La reazione di mamma Ambra